Ni Uniqlo ni Helly Hansen: el abrigo que no me quito éste invierno es de Oysho y pega con todo
El abrigo más deseado de este invierno es de Oysho que triunfa por delante de Helly Hansen o Uniqlo. Es el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, ahorrando al máximo, sin renunciar a la comodidad que necesitamos ver en estas próximas jornadas. El frío llega puntual a su cita y para prepararnos para él, nada mejor que hacerlo de la mano de este tipo de prenda que puede cambiarlo todo.
Un buen abrigo es el mejor regalo o autorregalo que podemos darnos. En cierta manera se habrá convertido en un plus de buenas sensaciones que puede acabar convirtiéndose en la excusa perfecta para ir a Oysho. Una de las tiendas low cost más deseadas del momento que sin duda alguna puede acabar siendo la opción más adecuada para obtener lo que queremos. Estaremos pendientes de un giro radical en la manera de conseguir este extra de buenas sensaciones que será clave, la comodidad y el estilo no tienen por qué estar separados, sino todo lo contrario. Este abrigo de Oysho es la mejor opción posible para esta temporada.
Ni Helly Hansen ni Uniqlo
La marca Helly Hansen es una de las que se ha puesto de moda y no es casualidad, estamos ante una empresa especializada en un tipo de ropa muy concreto. Buscamos a medida que se acerca el invierno, una pieza de ropa de esas que nos haga estar en perfectas condiciones, teniendo como base un elemento que será clave y que puede darnos muy buenas sensaciones.
Protegernos del frío, pero también de las inclemencias del tiempo, ese viento molesto o esa lluvia que puede llevarnos a un resfriado de invierno, tienen los días contados con piezas hechas para trabajar al aire libre o disfrutar del él, como los abrigos de esta marca.
De la misma forma que los Uniqlo se han acabado convirtiendo en la mejor opción posible, de aquellas que buscan una pieza que nunca falla. Invierno tras invierno los abrigos o plumíferos de esta marca son los que acabarán marcando una diferencia importante en nuestro día a día.
Queremos empezar a tener en consideración un buen armario de invierno o quizás, un regalo de esos que no se olvidan. Si lo que necesitamos es empezar a cuidarnos un poco más de la mano de un tipo de pieza que puede ser esencial en estos días. Oysho nos ofrece la opción más barata, pero no menos eficiente, de estos abrigos de moda.
Este es el abrigo que no me quito este invierno de la marca Oysho
Oysho es la marca por excelencia de estos días en los que necesitamos apostar claramente por un cambio de tendencia, un básico que no nos cueste el sueldo o la compra de una semana del supermercado. Son tiempos de ver en que invertimos cada euro.
Aunque con este tipo de piezas podremos empezar a cuidar un poco más algunos detalles que serán esenciales en nuestro armario. Un abrigo es la pieza central de cualquier look y gracias a Oysho podemos tener una buena opción a un precio que nos costará creer.
Tal y como se presenta esta prenda en la web de Oysho: «Chaqueta acolchada con capucha y pelo sintético en el interior. Cierre mediante cremallera y botones a presión y puño regulable. Bolsillo interior y bolsillos laterales de solapa. Bolsillo con forro polar. Repelente al agua y resistente al viento. Esta prenda ha sido certificada para resistir temperaturas de +10º (actividad baja) a -15º (actividad moderada), durante un test estandarizado con viento simulado de 0,4 M/S vistiendo una camiseta de manga larga y cuello alto, pantalones, ropa interior, guantes y un gorro de punto. Relleno FELLEX® con AEROGEL. La tecnología FELLEX® AEROGEL está hecha de un 95% de poliéster y contiene el componente AEROGEL que permite incrementar el aislamiento térmico sin añadir peso extra a la prenda. Este material es el usado en los monos de los astronautas debido a su ligereza y su capacidad calorífica».
Con una serie de propiedades y de características que no debemos dejar escapar, se convertirán en las mejores opciones posibles para estos días:
Aislante térmico. Esta prenda ayuda a mantener tu temperatura corporal durante la exposición a ambientes fríos debido a su capacidad de aislamiento térmico.
Repelente al agua. El tejido repele el agua al contacto y te ayuda a manterte seca frente a la lluvia ligera durante exposiciones breves
Resistente al viento, El tejido impide el paso del viento con rachas moderadas.
FELLEX® Aerogel. La tecnología FELLEX® AEROGEL está hecha de poliéster y contiene el componente AEROGEL que permite incrementar el aislamiento térmico sin añadir peso extra a la prenda. Este material es el usado en los monos de los astronautas debido a su ligereza y su capacidad calorífica.
Temperatura. Esta prenda ha sido certificada para resistir temperaturas de -15ºC para actividad moderada.