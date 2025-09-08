Ni tintes ni mechas: el secreto de un experto para acabar con las canas sin dañar el pelo

El secreto de un experto para acabar con las canas sin dañar el pelo, le dirás adiós a los tintes y a las mechas. Es hora de aprovechar al máximo un elemento natural que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que sumamos años. Antes que nada, las canas no son necesariamente sinónimo de tener muchos años. Pueden acabar a partir de los 20 años, por lo que, tengamos 20 o 40 años es importante tener siempre a mano este tipo de trucos de expertos.

Los expertos no dudan en darnos con una serie de detalles que acabarán marcando una diferencia importante en estos días que quizás queremos acabar con las canas sin perder de vista un elemento importante. La salud del pelo es algo que puede acabar siendo lo que nos empuje a pensar en estos cambios que quizás deberemos poner en práctica. Un elemento que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración y que quizás acabará marcando una diferencia importante en estos próximos días. Pondremos mantener nuestro pelo en perfectas condiciones con la mirada puesta a un cambio de tendencia.

Ni mechas ni tintes

Las mechas son una manera de disimular el cabello de una manera que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa. Un giro radical que nos afectará de lleno.

Estas primeras mechas rubias que se colocan directamente sobre el blanco, le dará un aire diferente a nuestra melena, quizás le dará algo de vida e incluso movimiento, pero con ciertos problemas. Es un elemento que puede significar un cambio destacado sin saberlo.

El pelo se vuelve más frágil y quizás pueda sufrir las consecuencias de una serie de elementos que van de la mano y que podría acabar generando un error fatal. La mayoría de los tintes llevan elementos químicos que tarde o temprano afectan a nuestra melena.

De tal forma que conseguiremos crear un pelo casi perfecto de una forma que quizás hasta ahora no hubiéremos ni tenido en consideración. Un giro auténtico que nos ayudará a mantener nuestro pelo en perfectas condiciones es lo que vamos a conseguir con la llegada de este producto esencial para acabar con las canas.

Este es el secreto de este experto para acabar con las canas

Son cada vez más los expertos que no dudan en apostar claramente por una serie de detalles que serán los que nos afectarán de lleno. Con ciertas novedades que pueden acabar marcando estas jornadas en las que nos queremos despedir por completo de las canas.

El experto Victor del Valle explica desde su blog: «La henna es un tinte natural obtenido de las hojas pulverizadas de la planta Lawsonia inermis. Cuando esta se aplica en el cabello, su pigmento rojizo se adhiere a la cutícula creando un color vibrante que varía según la base del cabello. Su ventaja principal, es que no daña su estructura sino que aporta brillo y fortaleza. Este henna es un producto semipermanente, a diferencia de los tintes tradicionales, se desvanece de forma uniforme y se atenúa con el tiempo sin desprender completamente su color. Es un servicio que solemos hacer en el salón para aquellas personas que tengan un pelo virgen y quieran añadir un toque de color, ya que no daña la estructura interna del cabello, solo crea una capa que lo recubre».

Siguiendo con la misma explicación: «Si te has tratado el cabello con productos químicos, es recomendable verificar la pureza de la henna antes de aplicarla. Algunas mezclas comerciales contienen sales metálicas que pueden reaccionar con el tinte sintético, dañando la fibra capilar. Asimismo, si deseas volver a usar tintes químicos después de la henna es recomendable esperar al menos 4-6 semanas y realizar una prueba en un mechón para evitar resultados no deseados. ¡Cuidado si quieres aclarar tu cabello con unas babylights o balayage teniendo henna!».

Po último nos responde a la eterna pregunta sobre si la henna cubre o no las canas: » Si, pero el resultado depende de la cantidad de canas y la técnica de aplicación. Si el cabello tiene muchas canas, los tonos pueden tornarse entre cobrizos y anaranjados. Para oscurecer el tono, algunas personas optan por aplicar varias capas o mezclar la henna con índigo (Un tinte natural que aporta tonos marrones o negros)».

Por lo que, podemos poner en práctica este consejo, siempre y cuando nos pongamos en manos de un buen profesional que sea capaz de hacer realidad aquello que deseamos. Una melena libre de canas nos puede estar esperando con un ingrediente natural que puede cambiarla por completo.