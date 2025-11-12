Ni Mac ni Sephora: el maquillador de las famosas de Hollywood usa esto y es de Deliplus

Cuidar la imagen personal es una forma de expresar confianza y bienestar. El rostro es nuestra carta de presentación, y los labios juegan un papel clave en la armonía y atractivo facial. Realzar su forma y color puede transformar por completo la expresión. En este sentido, Mercadona se ha consolidado como una opción accesible y de calidad, ofreciendo productos de belleza que rivalizan con marcas profesionales. Su línea Deliplus, elegida incluso por el maquillador de las famosas de Hollywood como Patrick Ta, que trata a Karol G y las Kardashian, combina eficacia, estilo y precios irresistibles. Entre sus productos elegidos destaca el Perfilador de labios Deliplus 06 canela.

La influencer Alicia Holgado asegura que Patrick Ta ha utilizado un perfilador del Mercadona para una de sus Masterclasses en Dubái. Se trata de un perfilador que ha causado furor gracias a su tono canela, un color versátil que realza todo tipo de pieles y combina con múltiples labiales. Su textura firme y pigmentación intensa permiten un delineado preciso, aunque su baja cremosidad se debe a la alta presencia de ceras microcristalina, de carnauba y de abejas, que aportan estructura, pero restan fluidez (por lo que no es vegano). Aun así, el Perfilador de labios Deliplus 06 canela, incorpora aceite de jojoba, vitamina E, extracto de aloe vera y un derivado de vitamina C, ingredientes con propiedades hidratantes y antioxidantes. Su punto débil es la duración, ya que carece de componentes fijadores, pero existen trucos para prolongarla.

El maquillador de las famosas de Hollywood usa Deliplus

Mercadona ha logrado posicionarse como un referente en belleza, higiene y cuidado personal gracias a su compromiso con la calidad y la accesibilidad. Su marca Deliplus es una de las más valoradas por los consumidores españoles, no solo por su variedad, sino también por su excelente relación calidad-precio.

Lo más interesante es que el maquillador de las famosas de Hollywood reconoce el potencial de productos asequibles cuando ofrecen buenos resultados.

Deliplus ha sabido democratizar la belleza, ofreciendo fórmulas competentes, envases prácticos y tonos en tendencia. Dentro de esta línea, el Perfilador de labios Deliplus 06 canela, disponible por solo 2,5 euros, ha causado sensación entre los amantes del maquillaje, convirtiéndose en un producto viral por su tono canela natural, versatilidad y acabado elegante.

Las características del Perfilador de labios Deliplus 06 canela

Color canela en tendencia: su tono marrón cálido se adapta a todos los tonos de piel y aporta un efecto natural y sofisticado.

Textura firme y trazo preciso: permite delinear los labios con facilidad, evitando manchas o excesos.

Buena pigmentación: ofrece un color intenso en una sola pasada.

Versión sacapuntas: práctico y listo para usar en cualquier momento.

Composición estructurada: contiene ceras microcristalinas, de carnauba y de abejas, que aportan firmeza y estabilidad al trazo.

El perfilador también incluye ingredientes de cuidado labial, como aceite de jojoba, vitamina E, extracto de aloe vera y un derivado de vitamina C, que aportan hidratación y propiedades antioxidantes. Estos componentes protegen los labios del resecamiento y los mantienen suaves, incluso después de varias horas de uso.

Puntos fuertes y débiles del perfilador del maquillador de las famosas de Hollywood

Ventajas

Precio muy asequible (solo 2,5 euros).

Color canela en tendencia y combinable con muchos tonos de labial.

Textura firme y precisa.

Incluye ingredientes hidratantes y antioxidantes.

Fácil de encontrar en cualquier supermercado Mercadona.

Desventajas

Duración media: no contiene ingredientes específicos que mejoren la fijación.

Cremosidad baja: puede resultar menos deslizante que otros perfiladores.

Consejos para prolongar el producto que usa el maquillador de las famosas de Hollywood

Aunque este perfilador no destaca por su duración, existen algunos trucos de maquillaje que ayudan a sellar el producto y alargar su efecto:

Sellar con polvo translúcido

La influencer Alicia Holgado aconseja que después de perfilar los labios, es importante utilizar una brocha para aplicar una fina capa de polvo translúcido sobre el delineado. Este paso fija el color y evita que se transfiera. Luego, aplica tu labial favorito encima.

Usar sellador líquido W7

Primero perfila los labios con el Deliplus 06, luego aplica una capa del líquido W7, un producto que sella cualquier labial. Deja secar y, por último, rellena con el pintalabios elegido.

Evitar frotar los labios

Después de aplicar el labial, evita presionar los labios entre sí para no alterar el sellado.

Retocar con lápiz

Lleva siempre el perfilador contigo para pequeños retoques después de comer o beber.

Otros consejos y hábitos de cuidado labial

Para conseguir unos labios bonitos y un acabado perfecto con cualquier perfilador, es importante mantener una rutina de cuidado: