Ni collares XL ni pañuelos estampados: este accesorio inesperado se convierte en el protagonista absoluto del otoño

En los últimos años, la moda ha atravesado una transformación significativa, rompiendo las barreras tradicionales entre lo masculino y lo femenino. Tanto hombres como mujeres experimentan con prendas que antes estaban delimitadas por el género, lo que ha dado lugar a looks más libres, expresivos y auténticos. Por esto hay un accesorio inesperado que se convierte en el protagonista absoluto del otoño.

Entre estas tendencias, la corbata se ha convertido en un accesorio poderoso dentro del vestuario femenino. Lo que solía ser un símbolo del traje ejecutivo masculino, ahora se reinventa en clave contemporánea para aportar estilo, personalidad y un toque transgresor a los outfits de las mujeres modernas, redefiniendo las reglas del juego. En ese contexto, la corbata ha emergido como un accesorio inesperado pero poderoso en los outfits femeninos, aportando personalidad, fuerza y sofisticación. La influencer de moda y estilo, Patrilovestrack, asegura que la corbata “hace que una mujer transmita seguridad, elegancia y formalidad”. La corbata en clave femenina puede ser clásica, estampada, delgada o incluso oversized, y su elección aporta diferentes matices al atuendo.

El accesorio inesperado se convierte en el protagonista absoluto del otoño

Es un accesorio versátil que puede combinarse con blazers, camisas, tops, chalecos o incluso vestidos, añadiendo sofisticación, rebeldía o un aire andrógino, según cómo se lleve. Además, las formas de lucirla son múltiples: anudada de manera tradicional, suelta al cuello como un pañuelo, cruzada o decorativa.

Corbata de Zara

La corbata ya no es exclusiva de la oficina; ahora se integra en estilos casuales, urbanos y de alta moda, demostrando que este accesorio clásico puede tener un lugar protagónico en el armario femenino contemporáneo.

¿En qué consiste este accesorio inesperado en los looks femeninos?

La moda de usar corbatas como parte del vestuario femenino es una declaración de estilo. No se trata únicamente de copiar un look masculino, sino de transformar este accesorio clásico en una herramienta de autoexpresión.

Desde las pasarelas hasta el street style, muchas mujeres han adoptado la corbata como un elemento clave para elevar sus outfits y proyectar una imagen audaz, elegante o alternativa, según cómo se combine.

Esta tendencia tiene raíces en movimientos de moda andrógina, pero también en iconos del estilo que han jugado con lo masculino y lo femenino a lo largo de las décadas, como Marlene Dietrich, Diane Keaton o más recientemente, artistas del pop y la moda contemporánea.

Hoy, la corbata se incorpora tanto en atuendos formales como en looks casuales, urbanos e incluso bohemios, demostrando su versatilidad y su capacidad de adaptación a distintos estilos.

Rosalía

Las características del accesorio inesperado del otoño

La corbata destaca como un accesorio con múltiples atributos que pueden transformar por completo un look femenino. Entre sus características más destacadas, se encuentran:

Versatilidad: puede adaptarse a distintos estilos, desde lo elegante hasta lo casual o lo alternativo.

Simbolismo: aporta un toque de rebeldía, empoderamiento y seguridad.

Función estética: rompe la simetría de los atuendos, dirige la atención hacia el torso y añade textura y color.

Unisex: su adopción en la moda femenina promueve una estética libre de géneros.

Transformadora: puede cambiar por completo la percepción de una prenda básica, como una camisa blanca o un blazer.

Detalle de impacto: aporta sofisticación sin necesidad de muchos accesorios adicionales.

Los diferentes tipos de corbatas que puedes usar

Existen múltiples tipos de corbatas que se adaptan a diferentes estilos personales y situaciones. Algunos de los más populares incluyen:

Corbata clásica: de ancho estándar, ideal para looks elegantes y sobrios.

Corbata skinny: más delgada, aporta un estilo juvenil, moderno y urbano.

Corbata tipo lazo: perfecta para un look vintage o de inspiración dandy.

De moño largo: similar a las que se usan en uniformes escolares, aporta un aire romántico y sofisticado.

Estampada: con diseños llamativos, ideal para outfits creativos y arriesgados.

Corbata de seda o satén: elegante, perfecta para ocasiones especiales o looks de noche.

Corbata oversized: de gran tamaño, ideal para un estilo andrógino.

Corbata decorativa o pañuelo anudado: no funcional, se lleva suelta como un detalle estilístico.

Formas creativas de incorporar la corbata a tus outfits

Con camisa blanca clásica

La combinación más tradicional, ideal para lograr un look formal con un toque masculino-femenino.

Sobre blusas transparentes

Crea un contraste interesante entre lo estructurado de la corbata y la fluidez del tejido.

Con blazers o trajes sastre

Una opción poderosa para transmitir autoridad y estilo.

Como cinta para el cuello

Usar la corbata suelta o anudada como si fuera un pañuelo, ideal para looks boho o románticos.

Con vestidos camiseros

Para añadir un aire preppy o colegial moderno.

Sobre chalecos tejidos

Una forma original de incluir la corbata en looks otoñales o de invierno.

Estilo punk o grunge

Combínala con camisas a cuadros, jeans rotos y botas para un look rebelde.

Corbata como cinturón o accesorio para el cabello

Una forma creativa y poco convencional de usarla como parte del look general.