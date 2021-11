Laura Berzal y Roger Guasch, cofundadores de Natana, decidieron apostar por un proyecto en común en 2020 teniendo como base de su filosofía de marca la sostenibilidad del planeta. Berzal y Guasch definen la firma como Conscius Beauty, un movimiento que gira en torno a valores de transparencia y sociales. Natana nace como marca digital “por que creemos que es la fórmula más práctica, fácil y directa de democratizar la cosmética, ya que ésta también es bienestar y Salud” afirman los co-fundadores.

“Nos dirigimos principalmente a aquellas personas que, si bien demandan cada vez más una cosmética natural, sostenible y con valores sociales, al mismo tiempo también reclaman que sea eficaz, ya que la cosmética natural por sí sola no es lo suficientemente eficaz para el cuidado de la piel”, afirma Laura Berzal. Además, añade que «lamentablemente los cosméticos naturales por si solos no me aportaban la eficacia que buscaba, así que hemos formulado nuestros propios productos, con una elevada naturalidad y calidad de sus activos para que aporten esta eficacia en la piel desde el principio y nuestros productos van del 93% al 99%”, destaca Laura.

Por su parte, Roger, ha declarado que la marca «se siente unida de inicio a una serie de valores en favor de las personas y de la sostenibilidad, de ahí que hayamos decidido adherirnos a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para 2030. Nos sentimos especialmente motivados en promover proyectos de educación en ámbitos cercanos y nuestra comunidad”. En su página web podemos encontrar un apartado que se divide en varias secciones de productos que vamos a detallar a continuación.



Limpiadores

Uno de sus productos es un limpiador en polvo orgánico que limpia con suavidad nuesrtos rostro. Además, gracias a su textura calma, equilibra y trata la piel. «La sensación la sensación que se obtiene al usarlo es de una piel suave, sedosa y limpísima al instante y queda perfectamente preparada para absorber los activos del resto de productos de tu rutina», explican desde su página web.

Sérum

Ultimate Serum está formulado para que obtengamos unos resultados de manera inmediata y evidente. Hidrata, da luz y lo mejor de todo, unifica el tono gracias a sus ingredientes -ácido hialurónico, vitamina B3, AHAS naturales-. Si introducimos este producto de Natana en nuestra rutina diaria notaremos cómo se reafirma nuestra piel, la vemos más hidratada y luminosa.

Ojos

Es imprescindible tratar el contorno de ojos para evitar ese aspecto cansado. Natana cuenta con un producto que está formulado para reducir la apariencia de las líneas de expresión y arrugas e incluso con el paso del tiempo podremos reducir las bolsas y proporcionar firmeza y luz a esta zona tan sensible. «Obtendrás un notable efecto lifting a corto y largo plazo gracias a uno de sus componentes», cuentan desde Natana.

Mascarillas

Para dar un mimo extra a nuestra piel, las mascarillas de la marca son perfectas. Son hidratantes y realizadas con hidrogel que aportan a la piel cansada un refuerzo de lo más refrescante. Gracias a su fórmula enriquecida con ácido hialurónico, se amolda a la perfección al contorno facial, ya que cuenta con la tecnología second skin.

Hidratantes

Natana también cuenta con una crema hidratante y protectora ideal para nuestro uso diario, sobre todo para aquellas pieles deshidratadas. Se trata de la crema Absolute Defense Cream, que también te protege de la polución, la radiación UV y la luz azul provocada por las pantallas.