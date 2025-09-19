Las mujeres de 60 arrasan con esta crema: buena cara al momento

En varios colores, con protección rayos solares, hidratante y da color. Ya puedes quedarte con la crema 4 en 1 que es la novedad del momento. Y no solo las mujeres de 60 se la aplican si no también es apta para todo tipo de edad. Hablamos de la crema para maquillaje y belleza Superdefense CC Cream – Crema Protectora Corrección SPF30 que puedes tener en variedad de tiendas y por un mejor precio. Por ejemplo, si vas a Sephora la obtienes a un buen precio y de forma muy rápida.

Corrige todas las irregularidades de tu tez en un solo gesto gracias a la CC Cream SFP30 de la gama Superdefense de Clinique. Una de las marcas referentes en belleza que no pasa desapercibida y tiene variedad de productos de alta calidad. Este tratamiento corrector de color hidrata y ayuda a proteger la piel contra las primeras señales visibles de la edad causadas por el sol. Desde la web de Sephora establecen que su tecnología inteligente corrige instantáneamente rojeces, cutis apagados o irregulares. Y así en unos segundos, tu piel recuperará su luminosidad natural. Te damos a conocer sus características.

La crema 4 en 1 con color

¿Para qué tipo de piel?

Esta crema de Clinique está indicada para todos los tipos de piel. Se caracteriza por diversos detalles que la hacen especial y única y por esto debes optar por ella. Te resolverá una fiesta, una cena, todas las salidas y estar siempre perfecta en tu trabajo en la oficina.

Va sin perfume, sin cuerpos grasos y está testado dermatológicamente. Tienes un tratamiento corrector de color hidratante y antiedad.

Según Druni, donde también puedes encontrar esta maravilla que iluminará tu rostro, es hidratante protectora correctora de tono. Un buen día el aspecto de tu piel ‘es diferente’. Más apagado, cetrino, o tal vez enrojecido. ¿Sabes por qué? el tono cambia con el tiempo. Ahora con tecnología inteligente de corrección del tono te ayudamos a recuperarlo.

Así y en unos segundos, conseguirás un aspecto luminoso. Su fórmula sin aceites, que hidrata durante todo el día, con protección solar, permite que tu piel tenga un mejor aspecto también el día de mañana.

Cómo puedes aplicarla

Aplica cada mañana Superdefense CC Cream SPF30 como última etapa de tu ritual de tratamiento. Se puede utilizar solo o bajo el fondo de maquillaje y se retira con desmaquillante.

Principales características

Todo tipo de pieles.

Cobertura media.

Acabado natural y luminoso.

Sin perfume. Sin cuerpos grasos. Testado dermatológicamente.

Qué ingredientes lleva

Alcohol denat, Parfum, Aqua, Limonene, Benzyl Salicylate, Coumarin, Linalool, Geraniol, Citronellol, alpha-Isomethyl Ionone.

Opiniones positivas

En la web de Druni hay opiniones muy positivas sobre este producto: “Lo uso hace tiempo. Me encanta”, “Protege muy bien del sol y da un aspecto saludable”, “De momento me parece una CC cream excelente. El tono se adapta a la piel, mantiene la hidratación en mi caso ya que no tengo la piel muy seca. Me gusta el acabado, no es mate ni tampoco brilloso. Apenas se nota que la llevas y unifica bastante, si bien mi piel no tiene grandes imperfecciones. Satisfecha”, “Es la segunda vez q lo compro y me gusta porque no cubre demasiado pero te da un tono de buen aspecto, además tiene 30 de protección”, “me gusta el tono, el índice de protección solar y la untuosidad”.

“Queda muy bien y es agradable. He tenido suerte eligiendo el tono, debería poderse probar en tienda”, “Quizás el tono que elegí era un poco más claro de mi piel pero venimos del verano y estamos más bronceados. En unas semana me irá genial. La sensación es muy buena, el aspecto perfecto. Huele genial”, “Aún no lo he usado. Pero el color se be muy bien y no es grasa”, “Es una CC cream muy buena, da buen color a la cara pero sin parecer maquillada y con protección 30. Es de Clinique y eso me da confianza. Además en la oferta flash estaba muy bien de precio y compré los 2 tonos: el 4 y el 5 (medium y medium deep)”.

Cuál es el precio de esta crema 4 en 1

Depende de donde la compres. En este caso, en Druni, tal crema tiene un precio de 22,80 euros mientras que en Sephora está a un precio de 37,99 euros. La puedes tener también en otras webs y de forma bien rápida.

Porque ahora que se acaba el verano vas a necesitar más color en la piel cuando se te vaya el bronceado veraniego. Además tienes muchos otros productos de Clinique en estas webs para poder realzar todavía más tu belleza. Son productos complementarios que debes tener en cuenta.