En el territorio donde moda y lujo extremo se encuentran, hay piezas que trascienden cualquier funcionalidad. Entre ellas destaca el Mouawad 1001 Nights Diamond Purse, un bolso valorado en 3,8 millones de dólares, unos 3,5 millones de euros, y reconocido por el Guinness World Records como el accesorio más caro jamás producido. No es únicamente un accesorio, sino un emblema de hasta dónde puede llegar la artesanía cuando el objetivo es rozar lo imposible.

La historia de esta obra comenzó en 2010, cuando el joyero Robert Mouawad decidió llevar al límite la unión entre alta joyería y diseño. La pieza tiene forma de corazón y está realizada en oro de 18 quilates, sobre el que se distribuyen 4.517 diamantes. La mayoría son piedras incoloras, pero también incorpora 105 diamantes amarillos y 56 rosas, ambos extremadamente buscados en el mercado. En conjunto, suman 381,92 quilates, una cifra que explica buena parte de su valor. Para completar este trabajo fueron necesarias 8.800 horas de labor artesanal, lo que la sitúa en la categoría de creación irrepetible.

La cartera en forma de corazón adornada con diamantes y detalles en oro. Mouawad (1001 Nights Diamond Purse)

Aunque su fama es internacional, este diseño nunca ha sido visto sobre la alfombra roja ni en manos de una celebridad. Por el contrario, su recorrido ha sido mucho más discreto. Según explicó la propia firma, la pieza ha viajado por Hong Kong, Ginebra y Londres, donde se ha mostrado únicamente a compradores privados a través de la casa de subastas Christie’s. Por ahora, la identidad de su posible propietario no ha sido revelada. En paralelo, este tipo de exclusividad absoluta cumple una función estratégica: elevar el aura de misterio que rodea a los objetos más codiciados.

Este tipo de creaciones plantea una cuestión interesante dentro del sector. ¿Qué lugar ocupan realmente en la moda? No se conciben para ser usados, sino para ser coleccionados. En los últimos años, los accesorios de lujo se han convertido en un nicho de inversión, y el mercado secundario lo demuestra. Por otro lado, casas como Christie’s o Sotheby’s han registrado cifras históricas con piezas icónicas. En 2023, la firma británica subastó una Birkin de Hermès por 155.000 euros, lo que confirma que determinados diseños funcionan como activos que se revalorizan con el tiempo.

Un certificado de Guinness World Records que reconoce al “1001 Nights Diamond Purse” como el bolso más valioso del mundo.

El Mouawad 1001 Nights Diamond Purse representa la culminación de esta tendencia. No pertenece a ninguna colección estacional ni responde a los códigos habituales de las grandes marcas. En su lugar, se presenta como una obra única, pensada para desafiar récords y atraer a un perfil de comprador que entiende el lujo como patrimonio. Mientras tanto, para la industria es un recordatorio de que la moda puede convertirse en arte cuando la técnica, el tiempo y los materiales se llevan hasta su máxima expresión.

Aun así, sigue abierta la pregunta de si mantendrá su título como el accesorio más valioso del mundo. El mercado del lujo extremo cambia rápido y cada temporada aparecen nuevas creaciones dispuestas a competir. Por su parte, Mouawad continúa posicionándose como uno de los referentes en este tipo de piezas, donde lo exclusivo se convierte, literalmente, en una declaración de poder.