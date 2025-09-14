Zara se apunta a la moda de los ‘charms’ y vende los más bonitos para lucir en la vuelta al trabajo

Septiembre marca el regreso a la rutina: nuevas agendas, cafés apresurados y madrugones inevitables. Pero también es la excusa perfecta para darse un capricho. Y nada mejor que un accesorio que combine diversión y estilo. Zara lo sabe y apuesta fuerte por los charms y llaveros, piezas pequeñas pero con gran poder para personalizar cualquier look. Desde guiños western hasta colaboraciones exclusivas, la marca propone opciones para todos los gustos. Aquí repasamos cinco de las más interesantes.

Un aire western: la bota cowboy

Charm de bota vaquera bordada con abalorios. Zara

Nuestra primera elección es un colgante en forma de bota cowboy. Elaborado con abalorios en tonos metálicos y oscuros, transmite un espíritu aventurero con un toque artesanal. Sus 6 cm de largo y la arandela metálica permiten colocarlo fácilmente en bolsos, mochilas o llaves. Por 12,95 euros, es la opción ideal para quienes buscan un detalle pequeño con mucho carácter.

Versatilidad en un accesorio: el ‘multicharms’

Charm de corazón rojo con bolitas + llave en forma de corazón. Zara

La segunda propuesta es un llavero que ofrece tres colgantes desmontables. Incluye un cordón de color con remate metálico, una cadena con llave y otra con un corazón en relieve. Se pueden usar juntos o por separado, lo que lo convierte en una pieza muy versátil. Su precio, 19,95 euros, lo coloca como una inversión práctica y divertida para quienes quieren cambiar de look sin esfuerzo.

Exclusividad en clave fashion: Kate Moss x Zara

Charm de corazón rojo con bolitas + llave en forma de corazón. Zara

El tercer diseño forma parte de una colaboración muy especial. El llavero metálico de la colección Zara x Kate Moss y Bobby Gillespie combina tonos oro y plata en un colgante doble con corazón y caja labrada. Elegante y con un aire sofisticado, se engancha fácilmente gracias a su cierre de mosquetón. Por 22,95 euros, se convierte en una pieza de coleccionista, perfecta para fans de la moda y amantes de los detalles exclusivos.

Vitaminas de color: el charm de frutas

Charm de fresa. Zara

En cuarto lugar, encontramos un accesorio lleno de alegría. Se trata de un colgante con forma de fruta realizado en abalorios brillantes, disponible en rojo o amarillo. Su diseño divertido y optimista lo convierte en el aliado perfecto para animar cualquier básico. Con un precio de 12,95 euros, es ese toque fresco que da vida a una mochila o incluso a un juego de llaves.

Un guiño conmemorativo: el llavero 50th Anniversary

Charm de letra plateada decorativa. Zara

Cierra la lista una pieza cargada de simbolismo: el llavero del 50 aniversario de Zara. En acabado plateado y con cierre de mosquetón, es sencillo pero representativo. A un precio de 5,95 euros, resulta el accesorio más asequible de la selección y, a la vez, un recuerdo de la historia de la marca.

Un detalle que marca la diferencia

Los charms y llaveros son algo más que adornos: son pequeños gestos que cuentan quiénes somos y qué queremos transmitir. En la vuelta al trabajo, cuando la rutina amenaza con hacerse monótona, un accesorio divertido puede convertirse en ese guiño personal que arranca una sonrisa.