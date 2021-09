El bolso es quizás el accesorio imprescindible. Si no fuera por nuestro bolso no podríamos llevar todo lo básico que necesitamos llevar con nosotros encima pero a veces nos cansamos de usarlo y dependiendo del modelo puede que sea todo un engorro. Por suerte tenemos varias opciones o modelos de bolsos para elegir y entre estos podemos incluir también a las mochilas si tenemos en cuenta que todo tipo de firmas cuentan con sus propuestas al respecto. Nosotros nos fijamos ahora en dos grandes marcas de modo que no te pierdas a continuación, las mochilas de Guess y Tous rebajadas un 50% en El Corte Inglés para no ir siempre con bolso.

Las mochilas de Guess y Tous rebajadas un 50% en El Corte Inglés para no ir siempre con bolso

En El corte Inglés podemos encontrar infinidad de marcas de moda. Algunas «low cost» y otras que son primeras marcas, y entre las mejores destacan como no, Guess y Tous que junto a sus propuestas de moda, presenta también sendas mochilas perfectas para esta nueva temporada de otoño y que cuentan además en ambos casos con un descuento del 50%.

Mochila Guess

La mochila de Guess es un modelo acolchado ideal para llevar con todo tipo de «looks» desde los más informales a los más elegantes gracias a su diseño pequeño y a que se presenta en un acertado color nude. Una mochila que cuenta con el logo de la firma en el exterior y dos cremalleras, una grande y una pequeña, pero además en el interior encontramos otra cremallera. Sus medidas son: 10,5 (ancho) x 22 (fondo) x 29 (alto) cm y su precio sin descuento es de 129 euros pero gracias a la rebaja solo cuesta actualmente 64,50 euros en El Corte Inglés.

Mochila Tous

La mochila Tous que tenéis en El Corte Inglés, es una mochila algo más llamativa ya que se presenta en un diseño de color naranja aunque suave y con print de la marca en color azul y blanco. Una mochila muy urbana perfecta para llevar en tu día a día. Cuenta con dos bolsillos en el exterior, pero además tenéis también un bolsillo en la parte interior. A diferencia de la anterior es un modelo algo más grande ya que sus medidas son: 14 (ancho) x 19 (fondo) x 25 (alto) cm. El precio sin descuento es también como la de Guess de 129 € pero gracias al descuento del 50% se queda tan solo en 64,50 euros.