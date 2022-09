La mochila de Parfois de nylon con los colores más ponibles del otoño

La colección Otoño 2022 de Parfois viene pisando muy fuerte, con complementos que prometen convertirse en tendencia, como esta mochila de nylon disponible en dos colores ideales para esta temporada: negro y marrón. Una mochila muy cómoda y práctica, a la que seguro que sacas muchísimo provecho en tu día a día.

La mochila de nylon que arrasa en Parfois

El nylon es un tejido maravilloso por varias razones. Es muy resistente y duradero y, además, tiene una gran impermeabilidad. En el caso de la mochila, esto es un gran punto a favor porque octubre y noviembre son los meses más lluviosos del año. Las cosas que llevas dentro no se mojarán y, además, como no absorbe la humedad, no tendrás que preocuparte porque aparezcan hongos con el paso del tiempo.

Con cierre de solapa con imán y cordón, la nueva mochila de Parfois tiene asa de mano superior y asas de hombro ajustables. Es estupenda para llevar todas tus cosas bien organizadas porque cuenta con dos bolsillos exteriores delanteros y un bolsillo exterior trasero, ambos con cierre de cremallera.

En el interior del compartimento central también tiene un bolsillo interior con cremallera. Mide 26 centímetros de largo x 25 centímetros de ancho x 14 centímetros de grosor. Tiene el espacio justo y necesario para tu vida diaria.

La mochila es acolchada, así que se amolda de maravilla a la forma del cuerpo. Te sentirás muy cómoda y a gusto con ella desde el primer momento, y seguro que se convierte en tu complemento favorito este otoño.

Combinarla es lo más fácil del mundo porque es muy versátil y queda muy bien con todo. Si te apetece un look a la última, puedes elegir un pantalón vaquero acampanado o culotte y una sudadera oversize. Como calzado, unas zapatillas deportivas son la mejor opción.

Con el pantalón vaquero acampanado o culotte como base, también puedes animarte con una camisa blanca y un chaleco de punto para ir a la oficina. En este caso, los mocasines son una opción fantástica para ir a la oficina.

Los conjuntos camiseros se han llevado muchísimo en verano, y los conjuntos de punto de jersey y pantalón van a triunfar en otoño. Son muy cómodos y favorecedores para mujeres con todos los tipos de cuerpos.

Si quieres hacerte con la mochila acolchada de nylon de Parfois antes de que se agote, está a la venta en la tienda online de la marca por 25,99 euros. El envío a domicilio es gratuito.