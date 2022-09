La minifalda de pedrerías de Mango que ha conquistado a Mery Turiel

La nueva colección de Mango para el otoño nos está sorprendiendo muchísimo, con prendas como esta minifalda de pedrerías que ha conquistado a la mismísima Mery Turiel. ¡Es espectacular para ocasiones especiales!

Está confeccionada en 100% poliéster y tiene forro de 97% poliéster y 3% elastano. Gracias al elastano, la falda sienta muy bien y resulta muy cómoda ya que, aunque sea de diseño entallado, no queda demasiado ajustada. Forma parte de la línea ‘Selection’ de Mango, así que se trata de una prenda muy exclusiva, con confección y tejido premium.

Los grandes apliques de pedrería hacen de ella una minifalda única que se merece tener un hueco en nuestro fondo de armario. Con cierre de cremallera invisible en la parte posterior, está claro que no es una prenda que vayamos a ponernos a diario, pero siempre que tengamos una ocasión especial podemos recurrir a ella para ser las invitadas estrella.

Ideas para combinar la minifalda de pedrerías de Mango

El look que nos propone Mango para combinarla nos parece demasiado interesante. La minifalda de pedrerías debe ser la protagonista indiscutible del look, así que para darle un toque más informal y equilibrar el look, podemos animarnos con un jersey de punto fino en color blanco.

Como calzado, aprovechando que las temperaturas todavía son veraniegas, podemos elegir unas sandalias estilo mule de tacón con tira de dedo en color negro. A medida que vaya avanzando el otoño, tenemos la posibilidad de sustituir las sandalias por unos botines o unos zapatos de tacón.

Si lo que buscamos es un look 100% festivo para salir a bailar y darlo todo en la pista, podemos elegir una blusa lencera con encaje para la parte superior. Para que el look no quede excesivo, lo mejor es apostar por los colores neutros, como el blanco o el negro.

Para alargar visualmente las piernas y estilizar la silueta, los zapatos de tacón con puntera fina son nuestros mejores aliados. Si queremos lucir elegantes sin renunciar a la comodidad, el tacón debe ser ancho, tipo bloque, en lugar del clásico tacón de aguja.

La minifalda de pedrerías está a la venta en la tienda online de Mango por 149,99 euros en tres tallas: S, M y L. Las tres están a punto de agotarse, así que si la tuya no está disponible, tienes dos opciones: introducir tu -email para recibir una notificación en cuanto vuelva a estar a la venta o consultar el stock en tu tienda Mango más cercana.