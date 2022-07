La minifalda crochet de Pull&Bear con la que enamorarte este verano

Es ceñida y de un material que te encantará. Tenemos todas las señas de la minifalda crochet de Pull&Bear, ideal para este verano. Se puede combinar con el top a juego en la parte superior.

De esta manera tenemos uno de los conjuntos más armoniosos de la temporada. irá perfecto para todas tus salidas e irás la mar de fresca.

Así es la minifalda crochet de Pull&Bear

Hablamos de una minifalda con nudo con la que enamorarte este verano. Está confeccionada en 100% algodón y según la web donde se puede comprar hay que hacer caso a los cuidados para que la prenda dure más.

En general, en sus cuidados debe lavarse a maquina max. 30ºc. con centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar maximo 110 º c, sin limpieza en seco y no usar secadora. El precio de esta falda es de 22,90 euros, y las tallas que están disponibles en este momento son S, M y L.

Con qué la combinamos

Como verás, es una prenda especial y por esto va perfecta con cantidad de camisetas, tops y blusas. Sin ir más lejos, dentro de la misma web de Pull&Bear , tenemos el top cropped en tejido de crochet, diseño de cuello en pico, silueta ajustada y detalle de corsario en la espalda. y es el que va con esta falda. El precio es de 19,99 euros, y las tallas son S, M y L, y se puede obtener en la misma web, donde especifican que no quedan muchas unidades de este top.

De manera que si quieres ir bien conjuntada para una fiesta al aire libre, cuando vas a la playa con tu bikini debajo y causar sensación, entonces no debes dejarlo para más adelante y hacerte con tales prendas en este momento.

De todas formas, esta fantástica falda es factible con camisetas en color negro, con tops en blanco y también a rayas y hasta con blusas estampadas. Siempre vas a quedar bien porque ello ensalza nuestra figura.

Desde la tienda además recomiendan otros complementos como la sandalia de cuña alta, el capazo de hilos de colores para la playa, el pack de 2 collares de piedras de colores, entre otros accesorios que están también ahora de rebajas.

Entra en la web y date un capricho porque te lo mereces, y es tan fácil comprar en esta web que te será seguro y rápido. ¡Ya tienes el conjunto de tus sueños a un precio estelar!