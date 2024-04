La infanta Cristina se convirtió en una de las invitadas mejor vestidas en el enlace del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Teresa Urquijo, que se celebró el pasado 6 de abril en la capital. La hermana de Felipe VI acudió a la ceremonia religiosa en la Iglesia de San Francisco de Borja en la calle Serrano en compañía de su hijo mayor, Juan, y fueron muchos los que alabaron su estilo y elegancia.

Doña Cristina apostó para esta jornada por un look sencillo y minimalista, pero quizás sea esta la clave para haberse convertido en una de las invitadas más elegantes. Se trataba de un conjunto de pantalón fluido y blusa en color chocolate firmado por Escada, una de las marcas preferidas de la Reina Sofía. Un estilismo muy básico que doña Cristina combinó con unos zapatos a tono, un bolso tipo clutch rígido, un fular que llevaba en la mano y unos llamativos pendiente, que aportaron el toque más original al look. Sin duda, todo un acierto que provocó que la infanta entrara en la lista de las mejores vestidas de la jornada, por encima incluso de la duquesa de Lugo, que rescató de su vestidor un espectacular diseño de Óscar de la Renta que hacía varios años que no lucía.

La Infanta Cristina de Borbon, en la boda de Almeida./ Gtres

La gran transformación de la infanta Cristina

No se sabe si el look de la infanta Cristina ha sido producto del trabajo de un estilista pero, sea como fuere, si echamos la vista atrás, es imposible no darse cuenta de que, en los últimos tiempos, la hermana del rey Felipe VI ha experimentado una importante transformación, probablemente a consecuencia de sus propias circunstancias personales.

La infanta Cristina está, en estos momentos, más guapa que nunca, pero, además, se viste mejor que nunca. Algo que recuerda, por cierto, a la evolución que experimentó su hermana, la infanta doña Elena, a raíz de su relación con el hijo de la condesa viuda de Ripalda, y que la convirtió en todo un icono de elegancia y buen vestir.

La infanta Cristina, en una boda. / Gtres

De un tiempo a esta parte, la infanta Cristina apuesta en sus salidas públicas por looks que, a pesar de que no dejan de ser en esencia bastante sencillos, emanan un aire de sofisticación. Por ejemplo, en el almuerzo que se celebró en un restaurante de Madrid por el 60 cumpleaños de la infanta Elena, la vimos radiante con una falda midi de tul combinada con una preciosa chaqueta con botones dorados y botas de tacón.

La infanta Cristina, junto a la Reina Sofía en Madrid. / Gtres

Hace unos días, en el funeral de Fernando Gómez-Acebo, lució un perfecto traje sastre negro con blusa blanca con el que estaba espectacular y, cuando acompañó a Juan Carlos I a París, sorprendió con una blazer de lentejuelas que aportaba el toque festivo a su look.

No cabe duda alguna de que algo ha cambiado en el vestidor de la infanta Cristina. Quizás tenga que ver con su nueva etapa como mujer divorciada pero, sea como fuere, la realidad es que está más guapa que nunca y, sobre todo, viste mejor que nunca.