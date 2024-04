El club Puerta de Hierro de Madrid, ubicado en el barrio de Ciudad Universitaria de la capital, ha sido testigo, este martes, de una nueva reunión de gran parte de la familia del Rey Felipe VI. El monarca ha querido organizar una comida con sus primos para homenajear a Fernando Gómez-Acebo, el hijo pequeño de la infanta Pilar, quien falleció el pasado día 1 de marzo a los 49 años de edad. La muerte del primo de Felipe VI y sobrino del Rey Juan Carlos llegó de forma repentina tras su conocida lucha contra una insuficiencia respiratoria crónica, la cual se fue agravando durante los últimos meses.

El encuentro se ha producido un día después de la asistencia de los mismos miembros a la misa funeral de Fernando Gómez-Acebo en la catedral de las Fuerzas Armadas de Madrid. Ha sido entorno al mediodía cuando se ha podido ver al monarca en las inmediaciones del lugar. Hasta allí se han desplazado, de igual forma, Simoneta Gómez Acebo, que ha llegado conduciendo su propio coche, María Zurita, la infanta Margarita junto a su hijo, Alfonso Zurita; y los hermanos Bruno y Juan Gómez Acebo. El Rey, según ha trascendido, no ha acudido con Doña Letizia a la cita pese a que ésta no tenía ningún compromiso oficial agendado para hoy. Sí lo ha hecho, no obstante, su madre, la Reina Sofía, y su tía Irene de Grecia.

La infanta Margarita de Borbón, en Madrid./ GTRES

Don Juan Carlos y sus hijas, las infantas Cristina y Elena, han sido, al margen de Doña Letizia, los grandes ausentes de este encuentro; aunque en su caso, sí se conocen los motivos de la falta. El emérito y la ex duquesa de Palma han puesto rumbo a Ginebra a primera hora de la mañana. Juan Carlos I, cabe recordar, viajó a Madrid el pasado viernes con motivo de la boda de Jóse Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Por su parte, la infanta Elena no ha podido acudir por motivos de trabajo. Actualmente, la hermana de Felipe VI tiene un puesto como directora de Proyectos Sociales y Culturales en la Fundación Mapfre.

La comida, sea como fuere, no ha podido alargarse demasiado, pues el Rey Felipe tenía obligaciones que cumplir por la tarde. De ahí, quizás, que no haya habido discursos, «ni palabras solemnes, ni siquiera menciones» a Fernando, y que Don Felipe haya optado por un cóctel de pie, en lugar de la clásica comida sentados en mesa.