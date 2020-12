El pistoletazo de salida para la fiestas navideñas ya ha comenzado y aunque quedan algunos días para las jornadas clave de esta temporada son muchos los que ya han empezado los preparativos para unas navidades que este año serán, sobre todo, diferentes. Las restricciones de la ‘nueva normalidad’ obligan y las reuniones no solo se verán reducidas en personas, sino limitadas en el tiempo. Una realidad que, no obstante, no hace que vivamos estos días con menos ilusión.

Desde hace años, son muchos los restaurantes que ofrecen cenas y comidas en los días clave de la temporada, ya que cada vez son más las personas que se resisten a celebrar en sus casas por la preparación que esto implica. Sin embargo la realidad de la pandemia hace que numerosos locales hayan cerrado sus puertas y que los hogares sean quizás el lugar más seguro para celebrar. Una situación que no está reñida con el hecho de que alguien externo se encargue de la comida, una tarea que cada vez nos apetece menos.

A tenor de esta nueva realidad, Mercadona presenta su nuevo proyecto. Hace año y medio que la compañía de Juan Roig inició con gran éxito su servicio de comida para llevar, con platos muy apetecibles a precios competitivos. Ahora, con las fiestas a la vuelta de la esquina, da un paso más. La cadena valenciana propone un completo menú de cara a las navidades. Un servicio de platos navideños por encargo que se pueden recoger en los supermercados que cuentan con la sección “Listo para Comer”. Son platos diferentes a los que normalmente se ofrecen en esta sección y los pedidos deben realizarse con cuatro días de antelación (siete en el caso de Canarias) y hasta el próximo 26 de diciembre. También es posible acudir directamente al supermercado la fecha en la que queremos disfrutar de los menús, aunque tendremos que contar con la disponibilidad que haya en función de las existencias.

En total, Mercadona ofrece seis platos en su menú navideño. Cinco de ellos como parte principal de la comida o cena y un surtido de canapés. Todos ellos incluyen una guarnición de patatas panaderas y cebolla confitada. Los platos se entregan envasados en cajas de cartón y presentados sobre sobre unas bandejas con motivos navideños, de las que hay que retirarlos para introducirlos en las fuentes aptas para el horno. Todos ellos incluyen unas instrucciones de elaboración para darles el toque final en el domicilio, que se pueden consultar a través de un folleto disponible en tienda.

Lista de platos

– Paletilla de cordero lechal: marinada con sal, romero, tomillo y limón. Antes de consumirlo hay que introducirla bandeja en el horno a 200 ºC durante 25 minutos. Su precio es de 18 euros.

– Lomo de cerdo: relleno de carne picada, ciruelas, orejones, pistachos, especia, ajo, perejil y panceta ahumada. El modo de preparación es muy sencillo, introducir la bandeja en el horno a 180 ºC durante 15 minutos. Su precio es de 25 euros.

– Pollo de corral: relleno de carne picada, chalotas, trufa, foie, ciruelas, especias, brandy y tocino. Antes de servirlo hay que filetear el pollo y meterlo en el horno a 180 ºC durante 15 minutos. Tiene un precio de 30 euros.

– Carrillada en salsa de vino tinto. Este plato se termina de preparar en el microondas. Hay que calentar el plato durante 5 minutos a máxima potencia. Su precio, 12 euros.

– Medio cochinillo. Para prepararlo hay que colocar la bandeja en el horno a 220 ºC durante 30 minutos. Su precio es de 55 euros.

– Surtido de canapés: La bandeja incluye dieciocho unidades de siete sabores diferentes: mousse de piquillo, gamba y atún; ganache de foie, manzana caramelizada y huevo hilado; queso crema con salmón ahumado y eneldo; hummus con polvo de aceituna negra y pimentón de la Vera; sobrasada, miel y piñones tostados; crema de trufay virutas de cecina; mousse de salmorejo, huevo duro y jamón ibérico; crema de Stilton y mango crispy. La bandeja tiene un precio de 9 euros.