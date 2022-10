Cuatro manicuras para triunfar en la noche más terrorífica del año

Pese a ser una tradición inglesa, en España la noche de Halloween ha tenido una muy buena acogida. Tanto es así, que cada vez son más las personas que se disfrazan con looks de lo más terroríficos para salir con sus amigos de fiesta durante el 31 de octubre, o simplemente para disfrutar de una noche de películas de miedo en casa. Pero lo cierto es que todo lo relacionado con el maquillaje va avanzando, y los verdaderos fans de las horas previas al Día de Todos los Santos tienen como objetivo superarse cada año con sus outfits, en los cuales incluso los detalles más pequeños tienen un gran protagonismo.

Este es el caso de las uñas. Pese a ser una parte del cuerpo que para algunos puede pasar desapercibida, hay quienes hacen de ella su seña de identidad, decorándola con un sinfín de detalles que hacen de esta algo indispensable para el look final. Y eso es lo que pasa también en Halloween, cuando además de maquillar el rostro, hay quienes se decantan por poner sus uñas a tono para pasar una noche llena de miedo, sustos, terror y pánico a partes iguales.

Como no podía ser de otra manera, en esta ocasión cobra un gran protagonismo todo el nail art que tiene las calabazas, los fantasmas y la sangre artificial como principales protagonistas. No obstante, algunos prefieren dar un paso más allá a la hora de dejar de lado los diseños convencionales para apostar por algo más innovador que permanezca dentro de la línea de lo que alguien usaría en su día a día, para que así el diseño de las uñas no solo valga para unas horas, sino para el resto de días. Por ello, existe la posibilidad de estampar en tus uñas una manicura francesa aunque con tonalidades más oscuras, la cual podrás combinar también con dibujos de fantasmas blancos para dar un toque que contrarreste esa negatividad, o con telarañas y arañas pequeñas trepando sobre ellas.

Si el color negro te parece demasiado brusco para tus uñas, también tienes una solución que se basa en utilizar como base un brillo o una tonalidad nude, para después hacer uso de un rojo y pintarlo como si fueran gotas, pudiendo escribir alguna palabra que te recuerde a la noche más terrorífica del año. De esta manera, parecerá que tus dedos están sangrando y será una ilusión óptica perfecta para el día de Halloween, a la par que original.

Por último, y haciendo uso de una base transparente, brillante o nude como en la opción anterior, también puedes plasmar en tus uñas unos pequeños dibujos de calabaza en 3D, los cuales puedes elaborar con pinceles, y mucha paciencia, o también con pegatinas que están a la venta en comercios como Shein a precios muy reducidos. Una opción minimalista que nada tiene que ver con la que probablemente elegiría la mismísima Rosalía, que quizá optara por un tamaño XL cargado de texturas muy realistas y sorprendentes.