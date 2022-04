Máxima de Holanda ‘clona’ uno de los mejores looks de la Reina Letizia

En un entorno a veces tan rígido como es el de la realeza, no es extraño que en ocasiones las diferentes royals coincidan en elecciones de estilo. Al fin y al cabo, los protocolos entre una monarquía y otra son, la mayor parte de las veces, similares y además, entre países como Holanda y Bélgica, por ejemplo, las opciones de firmas de moda locales destacadas no son tan amplias como en otros países. Por eso, suele ocurrir que Matilde de los Belgas y Máxima de Holanda apuesten por modelos exactos, la mayoría de ellos de la firma Natan, capitaneada por el belga Edouard Vermeulen.

Pero más allá de las coincidencias de estilo entre la esposa del Rey Guillermo y la de Felipe de los Belgas, lo cierto es que respecto a otras reinas, princesas, duquesas y demás, entre royals no suele haber muchas diferencias de estilo, precisamente por las normas de protocolo. Es una gran verdad que mientras Máxima es la más atrevida en accesorios y colores, doña Letizia, por ejemplo, tiende a ser más discreta y focaliza sus estilismos en marcas concretas con un propósito claro, al menos en los últimos tiempos: apoyar a firmas españolas emergentes, con una filosofía sostenible y capitaneadas por mujeres.

A pesar de estar separadas por miles de kilómetros, la influencia entre royals se percibe de una manera muy clara en sus looks. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en uno de los últimos actos de Máxima de Holanda. Los Reyes han acudido a la región de las dunas y los bulbos en el norte del país y es conocida especialmente por la versatilidad y los contrastes, así como por el cultivo de bulbos. Sus residentes están muy orgullosos por la combinación de empresas tradicionales con otras más innovadoras.

Para esta cita, la Reina ha apostado por un look en azul. Un vestido de punto con detalles florales de Oscar de la Renta, sombrero de tipo pill box, zapatos a tono y capa azul marino, esta última, ya utilizada por su hija mayor en uno de sus actos más importantes, después de su cumpleaños. Un modelo más que adecuado ya que las flores son un claro guiño a la temática de la visita.

Un vestido que, irremediablemente recuerda al vestido azul de punto, con detalles bordados de flores que la Reina Letizia llevó en un acto en la ciudad de Málaga junto a don Felipe, con motivo del pistoletazo de salida del ‘Tour del Talento’ de la Fundación Princesa de Girona. Un look de la firma Galcon Studio, de la cual ya había estrenado un conjunto -también en color azul- el pasado verano en Mallorca, en su primer acto en la isla tras la triste noticia de la muerte de su abuela, Menchu Álvarez del Valle.

Aunque lo cierto es que entre ellas no se ven mucho -más allá de actos internacionales y en el pasado algunas salidas privadas-, no cabe duda de que su gusto está alineado. Y no es lo único que tienen en común. Curiosamente, tanto la hija mayor de los Reyes, la Princesa Leonor, como la mediana de Máxima y Guillermo de Holanda, están estudiando en el Atlantic College de Gales. Eso sí, los caracteres y la actitud de ambas es muy diferente, tanto que de Leonor apenas se tienen detalles mientras que Alexia ha protagonizado alguna que otra polémica.