El tierno agradecimiento de Carla Vigo a su bisabuela Menchu tras su día más feliz

Este fin de semana ha sido uno de los más emocionantes que ha vivido Carla Vigo. Tras mucho esfuerzo la joven se ha estrenado por todo lo alto sobre las tablas del teatro, un debut que ha realizado gracias a Rafael Amargo, que le ha dado su primera gran oportunidad. Si bien ya había hecho sus primeros pinitos en un anuncio y una videoclip, fue este pasado puente de Todos los Santos cuando la sobrina de la Reina Letizia pudo demostrar su gran pasión por el mundo de la actuación en una función de la que salió encantada. Tras la resaca y un breve descanso, Carla ha reaparecido en sus redes sociales para mandar un bonito mensaje de agradecimiento en el que no se ha olvidado a nadie. Tampoco a una persona muy especial de la que se tuvo que despedir hace poco, Menchu, su bisabuela.

A ella le ha dedicado una publicación de Instagram, demostrando así que era alguien muy importante para ella y que la echa de menos. Junto a una bonita imagen en la que aparecen juntas y abrazadas, Carla ha escrito: «gracias por creer siempre en mí, quería decirte que aunque no lo veas he conseguido ser actriz y que sé que me has dado fuerza». Ya en la publicación, Vigo ha mencionado a todos aquellos que la han apoyado en su camino. Un largo texto que no ha tardado en tener respuesta.

«Mi Federico, poeta de Granada, lo más bonito. Tengo que dar gracias a mucha gente empezando por la compañía porque son los mejores compañeros que he tenido nunca y no puedo esperar a volver a verles, también quiero dar las gracias a mis profesores de secundaria a @palmira_escuela por haber puesto su granito de arena para ayudarme a crear a la persona que soy hoy, a mis amigos de siempre y a los nuevos por animarme cumplir mis sueños», comienza la madrileña, que justo después dedica unas palabras a los que más quiere: «a mi padre por hacerme confiar en mí misma y a mi madre que aunque no haya visto mis pasos en el teatro sé que estará orgullosa de mí».

«A mi familia tener esperanza en que algún día iba a pasar esto», sigue, para después mencionar a su novio, «por apoyarme en todo, por acompañarme en esta experiencia» y por supuesto a Rafael Amargo, «por dar una oportunidad a una persona que nadie tenía esperanzas en ella y que estaba a punto de renunciar a todo porque ni yo misma confiaba».

De los muchos mensajes que ha recibido Carla Vigo, el más señalado es el de Rafael Amargo, que la define como «una mujer muy vulnerable que sabe reconocer a lo que se ha adelantado y no repetir y que quiere aprender y se deja enseñar…». «Orgulloso estoy de tú y orgulloso del hombre que te cuida y te acompaña, un joven con cabeza y buenas maneras, pendiente de ti», dice sobre el novio de la joven, a quien se refiere como mi «sobrino Alvarito» y a quien dice va a «formar como técnico de sonido y asistente de dirección».

«Carla TE QUIERO con mayúsculas, eres una mujer adorable y con sentido del humor y me alegro haber contribuido a que nadie frustre tus sueños… Ya te dije que confiaras en mí, porque no iba a permitir que no fuera como ha sido… Has salido por la puerta grande en el pueblo del poeta Federico García Lorca en el papel de María de Yerma y con una compañía de artistas con experiencia que te han arropado y cuidado además desde la verdad y el corazón y como se deben de hacer las cosas… Tú pusiste tu empeño, aplicada y atenta y nuestro arrope y tu confianza han hecho que puedas decir que has comenzado tu carrera de actriz. Te quiere tu tío y padrino Rafa Amargo. Olé».