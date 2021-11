La lección de estilo de Máxima de Holanda en el ‘desierto’

Los reyes Máxima y Guillermo han empezado el mes de noviembre por todo lo alto. La pareja ha viajo hasta Emiratos Árabes para visitar la Expo 2020. Un viaje en el que, como era de esperar, la argentina ha acaparado toda la atención gracias a sus infalibles y estudiados looks. Para su llegada a Abu Dabi, donde, por cierto, reside el Rey Juan Carlos -de quien no se sabe si ha visitado la Expo-, la consorte holandesa ha apostado por un favorecedor y vaporoso modelo al más puro estilo de uno de los looks más icónicos de la película Pretty Woman. Se trata de un vestido de largo midi y estampado de lunares en tonos marrones, con falda plisada y maga larga que ha combinado con zapatos de ante en color camel de Giamvito Rossi, bolso a tono y fular. Como joyas ha lucido unos sencillos pendientes de perlas, una pulsera de brillantes y un llamativo broche en la zona izquierda del pecho. El modelo en cuestión pertenece a la firma Zimmerman, una de sus favoritas en los últimos tiempos y lo ha llevado ya en varias ocasiones.

En su segunda visita en el país, los Reyes se han trasladado a un invernadero de alta tecnología, capaz de producir diferentes hortalizas de manera sostenible en medio del desierto. Para esta ocasión, la argentina apostó por un conjunto estampado en tonos verdes de una de sus marcas de cabecera, Natan. Una combinación de pantalón fluido y chaqueta de estilo sahariano en estampado tribal que ha completado con unos grandes pendientes, sandalias de cuña y un bolso de rafia de estilo bandolera, perfectos para las altas temperaturas del país.

No ha sido este el único look con el que nos ha sorprendido la consorte holandesa. En su visita al pabellón holandés dentro de la exposición, la Reina ha rescatado otro de sus looks más emblemáticos. Un diseño de Natan que comparte con la reina Matilde de los Belgas, que tiene en Edouard Vermeulen a su aguja de oro con permiso de Dries Van Noten. Se trata de un vestido de corte clásico, falda midi y ligero vuelo en tejido satinado con manga larga acampanada y escote cerrado. Una prenda en tono pastel con un suave estampado que ha combinado con unos zapatos de salón de tacón ancho con detalle de lazo en el empeine de Salvatore Ferragamo en color nude, cartera a juego y gran pamela.

Llama la atención que, en este caso, la Reina ha apostado por un perfil relativamente bajo en términos de estilo, algo poco habitual en ella. Hasta ahora, Máxima no ha estrenado nada, sino que ha preferido darle una nueva oportunidad a prendas de su fondo de armario. Todas ellas elecciones plenamente acertadas que la han convertido en toda una reina de la elegancia y la sofisticación en pleno desierto.