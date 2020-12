De la misma manera que podemos encontrar mascarillas caseras o naturales en función de cómo sea nuestro cabello, ya sea pelo liso o pelo rizado, podemos recurrir también a ingredientes naturales para tratar de cuidar nuestro pelo cuando está teñido. Por ello queremos enumeraros a continuación algunos de las mejores mascarillas caseras que te servirán como remedio para que tu cabello teñido luzca siempre espectacular.

Mascarillas caseras para el cabello teñido

Sabemos de sobras que si tenemos el pelo teñido, es importante no descuidarlo nunca. De hecho será necesario el uso de un buen champú y acondicionador apropiado para un pelo con tinte pero además, aplicar una buena mascarilla y en el caso de esta es posible hacerla en casa con ingredientes que sean naturales y que además podemos tener a mano fácilmente.

Piensa que el pelo teñido suele resecarse con más facilidad, de modo que deberemos aplicar mascarillas (una vez por semana o cada 15 días) que puedan hidratarlo, pero también que nos ayuden a que el color se mantenga más tiempo.

De este modo, queremos explicarte ahora cómo preparar las mascarillas más adecuadas para tu pelo teñido, que que te aplicarás siguiendo también unos pequeños consejos de descanso. La mascarilla se aplica en dos pasos, o se aplica y se deja actuar al menos 10 minutos, o puedes dejarla por más tiempo y envolver el cabello con un gorro para que el calor haga que los nutrientes penetren profundamente.

Las mascarillas que os vamos a proponer, juegan además un papel importante porque harán que tu cabello brille más de modo que el color elegido para tu pelo se verá todavía más intenso.

Veamos entonces algunas de las mejores mascarillas naturales y caseras para el pelo teñido. Son fáciles de hacer y seguro que el resultado te van a sorprender:

Mascarilla de aceite de coco

Un aliado clásico para los cabellos no solo secos y quebradizos, sino eficaz en el caso de cabellos teñidos que suelen tener puntas quebradizas, de modo que las podamos fortalecer. El aceite de coco es un aceite vegetal aliado para el cabello, que equilibra el pH del cuero cabelludo. No lo uses solo sino siempre mezclado con aceite de almendra dulce y linaza, luego aplica la mascarilla sobre el cabello húmedo y deja actuar durante una hora. Una vez pasado ese tiempo tendrás que proceder como de costumbre para el lavado.

Mascarilla de aguacate

Una fruta exótica perfecta no solo para degustar sino también un aliado para el cabello seco y teñido. De hecho, es una fruta que contiene diversas propiedades nutricionales, la pulpa actúa de una manera específica que repara las puntas abiertas. No solo cuando fortalece la estructura del cabello, sino que reduce el encrespamiento cuando el cabello teñido es débil, quebradizo y con tendencia al encrespamiento. Para hacer este tipo de mascarilla, tenemos que obtener la pulpa del aguacate, triturar bien y poner en un bol pequeño con una pequeña cantidad de aceite de germen de trigo, mezclar bien para obtener una mezcla homogénea, aplicar en todo el cabello y dejar actuar 45 minutos para luego proceder con el enjuague y lavado de siempre.

Mascarilla de cerveza y aloe vera

La cerveza es una bebida que aporta diversos beneficios al cabello, pero si se asocia al aloe vera, se convierte en un elixir de belleza para tu cabello ya que que hará que el pelo sea mucho más fuerte y resistente a cualquier tinte. Prepara la mascarilla poniendo medio vaso de cerveza, dos hojas de aloe vera y una cucharada de aceite de oliva en un bol pequeño. Mezcla bien con la espátula hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa. Una vez preparada la mascarilla, debes aplicar en todo el cabello y dejar actuar 15 minutos, luego enjuagar con agua tibia y repetir dos veces al mes.

Mascarilla de aceite de oliva y romero

En el caso de tener un pelo teñido, pero además demasiado reseco debido al tinte, una de las mejores mascarillas a las que reducir es la de aceite de oliva, que es rico en nutrientes útiles para el cabello estresado y dañado, mientras que el aceite esencial de romero es un reforzador y remineralizador.

Para hacer este tipo de mascarilla casera para pelo teñido, tenemos que mezclar 30 ml de aceite de oliva virgen extra y 10 gotas de aceite esencial de romero. Una vez hecho, tenemos que aplicar la mezcla sobre el cuero cabelludo y el cabello húmedos. Déjalo actuar durante al menos una hora y luego enjuaga con agua y un champú suave. Repetir al menos una vez a la semana.

Consejos a seguir

Además de las mascarillas caseras para el pelo teñido que acabamos de recomendaros, puedes aplicar un acondicionador de color . Un producto específico para el cabello, que aportará brillo al pelo e incluso hidratará mucho más el pelo especialmente si además de teñido, lo tienes seco.