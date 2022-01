María Pombo ha sembrado el caos -en el buen sentido de la palabra- al dar a conocer dónde compra ella el roscón de Reyes. Durante la fiesta de cumpleaños de su hijo Martín, que ha cumplido su primer año de vida, la influencer ha dado a sus comensales probar este postre típico de la temporada estival. “Os digo una cosa, el roscón de Mercadona con nata es difícil de superar”, ha dicho.

Instantes después, han sido numerosos los usuarios que no han dudado en aconsejar a María que también pruebe otro de una conocida marca de supermercados. “Prueba el del Lidl y verás…”, “¡Mucho mejor el de Lidl, hadme caso!”, “Tienes que probar el Deluxe de Lidl (está en la zona de congelados) En dos palabras: Im-presionante”, “Tienes que probar también el de Lidl edición limitada que tiene un poco de chocolate por encima, pero es verdad que el de Mercadona está ¡muy bien!”, “El de Lidl es mil veces mejor, te lo aseguro”, han sido solo algunos de los comentarios que han dejado los followers a María Pombo en sus mensajes directos.

La empresaria no ha podido resistirse y hará caso a su legión de fans. «Muchos mensajes así. Tendré que hacer el esfuerzo de probarlo…», ha dicho con mucho humor.

María Pombo, en un gran momento

María Pombo se encuentra en un gran momento tanto personal como profesional. El próximo año cumplirá 3 años de casada con Pablo Castellano. La diseñadora y el empresario reunieron a sus amigos y familiares en una espectacular boda celebrada el 22 de junio de 2019 en Castañeda -Cantabria-. Tan solo un año después, la creadora de contenido anunciaba que estaba embarazada de su primer hijo.

En lo profesional, María también ha alcanzado la cima del éxito. Fue portada de la revista Forbes y reúne ya cerca de dos millones y medio de seguidores. Su estilo, carisma y recomendaciones con todo lo relacionado a lo LifeStyle la han posicionado como uno de los rostros del momento. No hay que olivdar que tiene su propia marca, TipiTent, donde se pueden encontrar prendas desenfadas y actuales. Name the brand, es otra de las firmas que tiene su sello, donde se pueden adquirir looks más formales.

De cualquiera de las maneras, María Pombo se ha posicionado en el ranking de una de las influencers más seguidas de nuestro país. Con esfuerzo y trabajo, también ha dado el salto a la pequeña pantalla: la televisión. Formó parte de la anterior edición de Mask Singer y pronto la veremos en la nueva entrega de El Desafío, formato que pertenece a la productora de Pablo Motos.