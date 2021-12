Pese a que ha sido un año complicado debido a la pandemia del coronavirus, gracias al calendario de vacunación parece que la situación se va controlando, aunque hay que tener precaución para evitar que aumente el número de contagiados. Si bien las navidades de 2020 fueron las más atípicas hasta ahora debido a las restricciones, el toque de queda y que no permitían más de 6 personas en cada vivienda, un año después el escenario ha cambiado. La ilusión está presente y las calles ya se han iluminado, pero también nuestros hogares. Los famosos del momento no han dudado en compartir cómo han adornado sus viviendas a través de las redes sociales. Desde Miki Nadal a Paula Echevarría, no te pierdas ningún detalle del ingenio que han utilizado para dejar sus casas perfectas para la temporada estival

María Pombo

Sin duda, María Pombo vivirá su Navidad más especial. Este mes de diciembre su hijo Martín cumplirá su primer año, por lo que la emoción invadirá -más que de costumbre- el hogar de los Castellano-Pombo. Hace tan solo unos días, la influencer compartía cómo había sido el momento de montar el árbol de Navidad. «Con más ilusión que nunca», ha escrito en el post muy emocionada.

Anna Ferrer

Quien también va a vivir unas fechas navideñas muy diferentes es Anna Ferrer. La hija de Paz Padilla se ha independizado junto a su pareja Iván. De esta manera, la empresaria y el actor han podido poner su primer árbol de Navidad juntos. Las luces, las bolas rojos y un ámbiente cálido invadirá la casa de la hija de la presentadora de Sálvame las próximas semanas.

Anita Matamoros

Anita Matamoros también ha querido enseñar a su casi un millón de followers cómo ha dejado su vivienda. Un árbol que siempre adorna en compañía de su familia, toda una tradición. La hija de Kiko Matamoros ha destacado con este elemento navideño los tonos ocres, rojizos y dorados.

Miki Nadal

El ganador de Masterchef Celebrity -junto a Juanma Castaño- ha protagonizado a través de su perfil de Instagram un divertido encendido de luces. El humorista ha decorado su jardín con una infinidad de luces.

Paula Echevarría

Quien también ha dado a conocer cómo ha decorado parte de su casa estas navidades ha sido Paula Echevarría. La intérprete de Velvet, también pasará unas fiestas de lo más especiales, pues hace unos meses se convirtió en madre de su segundo hijo, el primero junto a su pareja, Miguel Torres.

Vestida con un pijama de lo más navideño y con una gran sonrisa, Paula posa divertida delante de su gran obra: un enorme árbol de Navidad donde los lazos rojos han sido los grandes protagonistas.