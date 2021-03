No entra dentro de los esquemas de las royals más elegantes de Europa, pero Mette Marit de Noruega suele llamar la atención por las prendas que elige para sus diferentes compromisos. Al igual que le ocurre a la princesa Victoria de Suecia, la esposa del príncipe Haakon suele apostar por firmas locales para el día a día y por otras de carácter internacional en grandes citas. La comodidad es una de las máximas del estilo de la nuera de los reyes Harald y Sonia, de hecho, no es raro verla en originales zapatillas de deporte que adapta con maestría a sus looks.

Sin embargo, mientras otras royals han sucumbido a firmas españolas como Zara o Massimo Dutti -prueba de ello son algunos de los looks de Kate Middleton o de Máxima de Holanda-, en el caso de Mette Marit prefiere marcas menos conocidas, pero que han logrado hacerse un importante hueco en su armario. La esposa del príncipe Haakon se ha convertido en una fanática de una firma española que destaca por sus blusas de estilo romántico, de plena tendencia en los últimos tiempos.

Aunque Mette Marit cuenta con una agenda reducida debido no solo a la pandemia, sino especialmente a su estado de salud -padece desde hace años fibrosis pulmonar-, la Princesa participa asiduamente en reuniones y compromisos virtuales. Precisamente gracias a ellas hemos descubierto esta debilidad de la noruega por las prendas de la marca María de la Orden.

Hace unas semanas, en un vídeo que la Casa Real compartía a través de sus canales oficiales con motivo del aniversario dela Asociación de Salud Pública de Mujeres, Mette Marit lucía una blusa con cuello bebé de la marca española. No ha sido la única vez que la Princesa ha recurrido a la firma, sino que tiene al menos otra camisa en la misma línea en su armario. Las prendas tienen un precio de poco más de 100 euros, se caracterizan por su aire vintage y están elaboradas en algodón 100%. Por el momento, parece que Mette Marit solo guarda en su vestidor camisas de la marca, pero habrá que esperar al buen tiempo para ver si su debilidad se extiende a otro tipo de prendas. La variedad de opciones que ofrece la firma es muy extensa, tanto es así que hasta cuenta con una línea dedicada a los complementos para el hogar.

La marca fue fundada en 2013 bajo el nombre de Mau Loa, pero después cambió su denominación al de su creadora. Son muchas las celebrities que han sucumbido a su buen hacer, como Eugenia Silva. María de la Orden se caracteriza por una confección consciente y sostenible, que aboga por materias primas de calidad y respetuosas con el entorno.