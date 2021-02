La reina Letizia vuelve a uno de sus lugares preferidos. La esposa de Felipe VI retoma hoy su agenda semanal con una cita en la Biblioteca Nacional, la inauguración de la exposición “Concepción Arenal. La Pasión Humanista 1820-1893”. Una muestra que se ha organizado con motivo de los 200 años del nacimiento de la pensadora, una de las más importantes del siglo XIX y figura clave en la cultura española en lo que respecta a la forja de una conciencia nacional liberal.

Está previsto que mañana los Reyes retomen su agenda conjunta por la tarde con la entrega de las Becas de la Cooperación Española. Una velada muy importante para doña Letizia ya que, desde que Felipe VI asumiera la jefatura del Estado, la Reina ha sido la encargada de relevar a doña Sofía en las cuestiones relacionadas con la cooperación. Tanto es así, que su primer viaje internacional tras la pandemia ha sido precisamente para prestar ayuda humanitaria a Honduras.

Para esta ocasión, doña Letizia ha apostado por estrenar estilismo, en lugar de seguir con la tendencia de los últimos meses y lo ha hecho, como no podía ser de otra manera, con un impresionante look en rojo, su color fetiche. La Reina ha apostado por un favorecedor diseño en la tonalidad más oscura del color, de corte lady, falda ligeramente evasé, largo al tobillo, manga larga y cuello alto. Un diseño de edición limitada de Massimo Dutti, una de sus firmas predilectas que, curiosamente, ya lució hace algún tiempo la también reina Máxima de Holanda, que se ha vuelto una adepta a la marca. En el caso de la argentina apostó por un total look en rojo. El modelo tenía un precio de 170 euros, pero ahora está disponible por 69 euros. No sabemos si la reina Letizia lo guardaba en su armario hace tiempo o si ha sido una compra reciente.

Para resguardarse del frío, doña Letizia ha apostado por un sofisticado abrigo con forma de capa en negro a la altura de la rodilla de otra de sus firmas preferidas, Carolina Herrera, que estrenó el pasado invierno y que se ha convertido en uno de sus básicos de día a día. Como complementos se ha decantado por unos salones en degradado bicolor de Lodi, su sortija dorada de Karen Hallam y los pendientes de oro que imitan las formas del bambú. En esta ocasión ha optado por llevar el cabello recogido en una coleta alta y ha apostado por una mascarilla proveil del CSIC, como suele ser habitual en cada una de sus apaiciones desde hace algunos meses.

Nueva etapa para Leonor

Hace apenas unos días desde la Casa de S.M. el Rey hacían público que la princesa de Asturias va a continuar su formación académica en un prestigioso centro en el Reino Unido. Se trata del UWC Atlantic College, una institución por cuyas aulas han pasado figuras como el rey Guillermo de Holanda o más recientemente, la princesa Elisabeth de los Belgas. Está previsto que Leonor viaje a Gales a finales de agosto o principios de septiembre y estudiará en el colegio el Bachillerato Internacional los próximos dos años. En principio, compatibilizará su formación con algunas actividades institucionales aunque, al igual que ocurrió con su padre mientras estudiaba en Canadá el último curso antes de la universidad, podría pasar que, junto a la situación sanitaria, limitara sus viajes a España y se centrara en sus estudios.