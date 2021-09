Manual para ponerte el pañuelo en la cabeza con mucho ‘glamour’

Haga frío o calor, los pañuelos se han convertido en un ‘must’ para crear los mejores ‘looks’. Le dan ese toque de estilo al conjunto que podemos lucir monocromático o con el mismo estampado que el accesorio. Ya el pasado verano, comenzaron a verse, pues muchas celebrities e influencers no dudaron en llevar la tendencia de la temporada. Sin embargo, ha sido este 2021 cuando se ha asentado tanto en las firmas ‘low cost’ como en la Alta Costura. Sin duda, la reina de los pañuelos es Rihanna, pues se adelantó a esta novedad desde hace años atrás. La intérprete de ‘Love on the brain’ ha dejado claro que en su extenso vestidor no pueden faltar.

En la fotografía anterior, la cantante luce un pañuelo con estampado con estilo barroco que ha conjuntado con un top satinado en color oscuro con un dibujo, unos pantalones rasgados dejando ver así otros en color rojo, sandalias transparentes y bolso tipo maletín metalizado. De hecho, no es la primera vez que se decanta por el complemento estrella. son varias las ocasiones en las que lo ha lucido.

Y no solo eso, en los eventos más exclusivos, también lo ha llevado. De hecho, hace unos años sorprendió con un pañuelo metalizado. Fue para la gala de los premios CFDA, donde se decantó por un estilismo donde el brillo fue el gran protagonista.

Anita Matamoros no ha dudado tampoco en unirse a esta tendencia que, desde luego está causando furor. La ‘influencer’ ha posado en varias ocasiones con un pañuelo en la cabeza, lo que confirma que esta novedad ha venido para quedarse. Además, en el caso de que sea verano, es perfecto para ir a la playa o a la piscina, pues además de protegernos del sol iremos de lo más estilosas.

Pañuelo en posición diadema

Sofía Ellar nos ha dado una idea de cómo lucir los pañuelos de una forma diferente. La cantante los ha llevado en forma de diadema, pero ¿cómo? Es muy sencillo tan solo hay que enrroscar la tela alrededor de nuestra frente y ¡voilá!

Pasos para poner el pañuelo de la temporada

-Lo primero que tenemos que hacer es doblarlo en dos partes iguales. De -manera que quede la forma de un triángulo.

-Para poder ponérnoslo en la cabeza y no morir en el intento, lo mejor es girarla hacia abajo y colocarlo.

-Una vez en esta posición tan solo tendremos que ajustarlo y anudarlo.

-Nos colocaremos frente al espejo e iremos moviendo el accesorio hasta que quede a nuestro gusto, incluso podemos sacar unos mechones.