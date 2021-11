Mango Outlet tiene el clon del agotadísimo vestido de lentejuelas de Mango por menos de 15 euros

Aunque todavía queda algo más de un mes para dar la bienvenida a las fiestas navideñas, debemos empezar a pensar en el look para las diferentes celebraciones porque si esperamos a más adelante seguro que nos quedamos sin tallas. Hace unos días, Mango lanzó un vestido de lentejuelas espectacular, que apenas tardó unas horas en agotarse. Pues bien, ahora nosotras hemos encontrado un clon del mismo a un precio increíble en Mango Outlet.

De manga larga y cuello redondo, es un vestido de lentejuelas en color cobre que no puede ser más bonito. Es elegante y, a diferencia de otros vestidos de este estilo, no result demasiado llamativo, así que podemos conseguir un look glamuroso y equilibrado.

Confeccionado en 93% poliéster y 7% elastano, queda ajustado pero, al ser el tejido elástico, resulta muy cómodo porque no da sensación de ir apretada.

A la hora de combinarlo, tenemos varias opciones según la ocasión y nuestro estilo para vestir. Si queremos hacer que el vestido de lentejuelas sea el verdadero protagonista del look, con unos zapatos de fiesta o unas sandalias de tacón en color negro queda sensacional. Para darle un toque romántico y elegante, podemos añadir un bolso de mano en color rosa empolvado.

Si nos apetece lucir un look brillante para ser las reinas de la noche, tenemos la posibilidad de combinar el vestido de Mango Outlet con unos zapatos de noche metalizados, en plateado o dorado, y un bolso de mano con detalle de pedrería.

¡Está a la venta en Mango Outlet por sólo 13,99 euros, con un descuentazo del 65%! Las tallas XS y XL ya están agotadas, pero todavía quedan unidades de las tallas S, M y L. ¡Corre que vuelan! Seguro que es un vestido que esta Navidad vemos en muchas fotos y vídeos de Instagram porque se ha convertido en todo un éxito de ventas.