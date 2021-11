Mango y su choker más ochentero que queda ideal con un vestido para Navidad

Cuando vamos a elegir un look, tanto para el día a día como para una ocasión especial, a veces cometemos el error de fijarnos únicamente en las prendas. Pero no debemos olvidarnos de los accesorios, que muchas veces son incluso más importontes. Para darle un aire elegante y ochentero al look de Navidad, Mango ha lanzado un choker de cristal que no puede ser más bonito.

Se trata de un choker compuesto por abalorios de cristal con cierre de cadena y mosquetón. Se adapta de maravilla a cualquier estilo de vestido para un look navideño de lo más elegante.

El choker es un collar que se ajusta alrededor del cuello para complementar el outfit con glamour y elegancia. Nació en los años 20, aunque desde mediados del siglo XX cayó en el olvido. Por suerte, la princesa Diana de Gales volvió a poner de moda los chokers, siendo los de diamantes y los de perlas sus favoritos.

Puedes encontrar este choker en la tienda online de Mango por 19,99 euros.

Si buscas un vestido bonito para la cena de Nochebuena, en Mango hemos fichado este con un 25% de descuento con motivo del Black Friday, por 29,99 euros en lugar de 39,99 euros.

Confeccionado en 100% viscosa, sde tirantes finos con detalle fruncido en el escote. Tiene abertura en la espalda y el escote de pico es fabuloso porque estiliza la silueta.

La parte superior queda más entallada que la falda, que cae con un poco de vuelo. Disponible en color negro o rojo, el escote de pico queda de lujo con el choker plateado.

Como calzado, puedes elegir unas sandalias o unos zapatos de tacón, en negro o, si prefieres un look más festivo, en tonos metalizados como el dorado o el plateado.