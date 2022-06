Luce estilazo con el nuevo top satinado de Sfera que ya está arrasando

Sfera es una de las low cost del momento que ha presentado un nuevo top satinado que está arrasando entre las expertas en moda e influencers. El efecto satinado es uno de los que se ha impuesto este 2022, necesitamos sentir el lujo en primera persona de este tipo de tejido digno de una reina, pero a precio de low cost. Sfera nos lo pone muy fácil con un top que despertará pasiones, es más bonito en directo que por foto y cuesta solo 29,99 euros.

Sfera tiene un top sanitado que está arrasando

Necesitamos buscar entre todas las colecciones de las marcas low cost un buen top satinado esta temporada. Es el complemento que necesitamos para combinar con casi cualquier prenda de nuestro armario. Las fiestas más auténticas nos están esperando con un top que también podremos llevar a la oficina cuando pase esta temporada.

El tejido satinado es uno de los que siempre será tendencia, pero este año más. Un tipo de tejido que acabará siendo el que marque la diferencia en muchos aspectos. Un acabado brillante y un tacto que lo convierte en una buena apuesta para nuestro día a día, no se puede pedir nada más.

El color morado es el tono del 2022. Elegido el color por excelencia de todo este año, nos asegura seguir al máximo las tendencias. No podemos dejar escapar la oportunidad de conseguir una prenda de ropa con la que descubrir todo un universo de sensaciones. No solo el tacto o el tipo de tejido, el color se unirá al diseño para hacernos destacar.

El diseño con el lazo en el cuello le añade una versatilidad máxima. Dependiendo de cómo coloquemos el lazo tendremos un top totalmente distinto. Una buena opción para descubrir un tipo de prenda que podemos tener en nuestro armario durante todo el año. Para una cena de trabajo o una escapada romántica es una magnífica opción.

Con una blazer y unos pantalones de vestir es un uniforme para triunfar, pero con unos vaqueros nos hará salir de casa siendo la más elegante para ir de compras o de cena. No te quedes con un top que ofrece un total look elegante y favorecedor. Sfera vende esta maravilla por menos de lo que parece, 29,99 euros nos costará un top satinado en tono morado de los que impresionan a simple vista. No te quedes sin él, de momento está disponible de la talla S hasta la L.