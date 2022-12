El look de Laura Escanes que puedes conseguir en Zara por menos de 100€

Si esta Nochevieja quieres lucir un look espectacular para darle la bienvenida al 2023 como se merece, puedes inspirarte en el look de Zara de Laura Escanes. Un look que puede ser tuyo por menos de 100 euros, compuesto de tres piezas: un crop top satinado, una blazer satinada y un pantalón fluido de tiro alto. ¡Estarás espectacular!

Crop top satinado

Como parte superior, este crop top con lazada al cuello y detalle de aplicación de brillos. Tiene cierre en la espalda con ganchos metálicos. Una prenda elegante y sexy al mismo tiempo, con la que serás la reina de la fiesta de Fin de Año. Es de color negro y está disponible en la tienda online de Zara, y también en establecimientos físicos, en una gran selección de tallas, desde la XS hasta la L. Tiene un precio de 25,95 euros.

Blazer satinada

Teniendo en cuenta que es pleno invierno, necesitas alguna prenda más para la parte superior más allá del crop top satinado. Esta blazer satinada que ha lucido Laura Escanes es fabulosa para el look de Nochevieja. De cuello solapa y manga larga acabada en vuelta, tiene bolsillos delanteros con solapa. Es de color negro y vale 49,95 euros. Está disponible desde la talla XS hasta la XXL.

Pantalón fluido

Para combinar el crop top y la blazer satinada, nada mejor que este pantalón fluido de tiro alto. De pernera recta y cierre lateral con cremallera oculta en la costura, es súper favorecedor porque disimula las piernas anchas y afina la cintura. Además, al ser de tiro alto, alarga visualmente la silueta, y puedes potenciar este efecto con unos zapatos de tacón alto. Está disponible en Zara por 29,95 euros, desde la talla XS hasta la XXL.

El top, la blazer y el pantalón son de color negro, así que puedes apostar por un total black look con unos zapatos o unas sandalias de tacón en color negro. Una apuesta segura para n estilismo elegante y lleno de glamour para la fiesta de Fin de Año.

Si te apetece salir de tu zona de confort y arriesgar un poco, también puedes elegir unos botines de tacón con aplicación de lentejuelas en la tonalidad metalizada que más te guste, como el rosa oro. Para no tener que preocuparte del dolor de pies y disfrutar toda la noche, escoge un tacón ancho, tipo bloque.

Como puedes comprobar, el look de Laura Escanes es todo un acierto para salir en Nochevieja.