Lefties tiene el top que vendería Zara pero por muy poco dinero

Ya puedes ir anotando todos aquellos modelos que te irán mejor este verano. Por esto hay que valorar a Lefties y sus prendas, y ahora tiene el top que vendería Zara pero por menos dinero.

En color crudo, destaca por sus materiales y ese punto calado que nos sabe a mar, aire fresco y verano, en definitiva. ¡A por él antes de que se agote!

El top que vendería Zara está en Lefties

Has adivinado, es el top sin mangas y cuello en forma de pico. Lo encontramos confeccionado en un tejido de punto calado muy ligero y cómodo. Es por esto la prenda ideal para estos meses veraniegos y no podrás decir que no para comprarlo y llevarlo ya.

Está confeccionado en algodón 70% y poliéster 30% siendo materiales frescos y de calidad que debes tener en cuenta. Para tener en cuenta su durabilidad, entonces debes hacer uso y caso de las especificaciones de la etiqueta. Te ayudarán para saber cuánto y cómo debes lavar esta prenda que es algo más delicada.

Completa tu look

Para vivir un verano a tu medida, sepas que puedes combinar este top con muchas otras prendas. Es el caso del pantalón blanco bordado de 15,99 euros, el short denim ligero de precio 7,99 euros, complementos como el bolso de rafia blanco de precio 15,99 euros, el choker dorado que tiene un precio de 4,99 euros, o las gafas redondas de 4,99 euros. esto sumando las alpargatas y también las deportivas en color blanco que le sientan fenomenal.

Cuánto cuesta este top

Está en la web de Lefties y lo puedes comprar directamente por Internet, y prácticamente sin moverte. El top calado tiene un precio de 12,99 euros y está en tallas que van de la XS a la XL. Elije la tuya y ya lo tienes para esta nueva temporada. si quieres te lo puedes poner en cuanto te llegue a casa o bien a la oficina.

Para poder comprarlo, si decides que se recoja en tienda, entonces es gratuito, ahora bien en envío a punto de entrega, el precio es de 3,99€, envío estándar 4,99€ y envío Express 5,99€

Para más detalles sobre tiempos de entrega, condiciones y excepciones, debes consultar el apartado de Ayuda.

Para realizar un cambio o una devolución dispones de 30 días desde la fecha de recepción del email de confirmación de envío de tu pedido

Las prendas compradas en la web de Lefties se pueden cambiar por otra talla o color solo en las tiendas, siempre que estén en perfecto estado, haya stock en la tienda y se mantenga el mismo precio.

Si lo que deseas es cambiar tu compra por otro artículo distinto, deberás devolverlo y realizar un nuevo pedido online.