Estampado y bien original. Así es el vestido de la firma de María Pombo que luce Laura Matamoros. Y es que se ha convertido en una de las influencers más cotizadas y las firmas de moda confían en ella con sus estilismos.

Por esto destacamos este atuendo, perfecto para cualquier fiesta o bien para ir a dar una vuelta bien arreglada.

Cómo es el vestido de la firma de María Pombo

Hablamos de un vestido con estampado cebra en tonos burdeos, cuello redondo y manga larga ligeramente acampanada. Un print animal que se lleva siempre y que no pasa de moda y que podrás ahora tener para completar tus looks de eventos.

Es en entallado en la cintura y recto hasta el bajo. Está confeccionado en 97% Poliéster y 3% Elastano y lo podemos cuidar siguiendo una serie de pasos y según las instrucciones de las etiquetas.

Desde la firma indican que debe lavarse a mano, no usar lejía, no usar secadora, planchar a baja temperatura y también realizar limpieza en seco con percloroetileno. Con todo ello este vestido puede durar más en el tiempo y no se estropeará.

Con qué lo combinamos

Este vestido es factible durante varios meses al año. Cuando empieza a refrescar con abrigo encima, con botas altas y también zapatos de tacón y sandalias en primavera, que es cuando nos lo ponemos tal cual gracias al buen tiempo que puede hacer.

También combina bien con cardigans, cadenas y collares en oro y pendientes del mismo color.

Dónde se compra

Está en la web de Name The Brand, la firma de moda de Maria Pombo que destaca por sus bonitos diseños. Aunque algunas prendas tengan precios algo elevados, ahora puedes hacerte con ropa con descuento.

En este caso, el vestido tiene un precio de 79,95 euros, en tallas que van de la XS a la L. es por tanto un buen regalo de reyes para tener esta temporada, ponértelo ya mismo y lucirlo en cantidad de eventos que vendrán en este año que empieza.

A Laura Matamoros le sienta genial, y seguro que a ti también. Porque es entallado y largo, y marca figura. Y eso siempre gusta con tal de ir más sofisticada a todos lados. No esperes y compra ya este vestido y date una vuelta por esta web para conocer sus descuentos en chaquetas, pantalones o jerséis. La forma de comprar online es siempre una ventaja para aportar comodidad.