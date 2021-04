Lara Álvarez y Cristina Pedroche son dos de las grandes protagonistas de la pequeña pantalla. Las dos se han embarcado recientemente en sendas aventuras salvajes. La primera revalida su condición de presentadora de ‘Supervivientes’ en Honduras. Por su parte, la segunda se estrena en un reality siendo la cara visible de ‘Love Island’, el programa de parejas que se graba en Gran Canaria. Para sus apariciones, las dos están desplegando looks de lo más tropicales. Sus estilos se parecen, pero guardan diferencias importantes.

La asturiana se convierte cada año por estas fechas en un referente de estilo, sobre todo de cara a tendencias para el verano. Tomar buena nota de los outfits que luce para las galas se ha convertido en una rutina que nos encanta. Lara Álvarez destaca por apostar por un estilo étnico. No faltan los estampados animal print.

Uno de los últimos fue absolutamente deslumbrante. Se trataba de un vestido midi con un estampado de cebra, confeccionado por Baruru Design, la firma de su estilista Susana Garcillán. Las aberturas en los laterales y los tirantes finos le daban una esencia slip dress que tan de moda está en estas últimas temporadas. El escote vertical daba el punto sensual a su estilismo

Otra de las conclusiones que sacamos del estilo de Lara Álvarez es que esta primavera ha caído rendida a los estampados animales. El look anterior tenía la misma esencia que el vestido de leopardo que se puso en la gala inaugural de ‘Supervivientes 2021’. Su generoso escote y su sexy rizada melena hacían el resto.

Son los jueves cuando la exnovia de Fernando Alonso saca a relucir sus mejores outfits. Los martes y domingo apuesta por bikinis o trikinis también con un aire étnico y tribal.

De lo étnico de Lara Álvarez al atrevimiento de Cristina Pedroche

Son ya 7 años para Lara Álvarez viajando a Honduras para ser la presentadora en la isla. Sin embargo, para Cristina Pedroche es el debut. ‘Love Island’ es un formato hecho por y para ella en donde los looks dicen más que las palabras. Ella lo sabe y por eso no da puntada sin hilo a la hora de elegir sus looks. Lo analizamos.

Para su estreno en el flamante programa de Neox, la de Vallecas deslumbró con un original minivestido asimétrico con alas diseñado por María Escoté. Un modelo perteneciente a la colección ‘The call of the cutie’ inspirada en My Little Pony, de la temporada otoño-invierno 2016. Más mimetizada con el programa, imposible.

Al tratarse de un reality grabado en una isla, es normal que la pieza utilizada por excelencia sean los bikinis. Pero el estilo de Cristina Pedroche no se queda ahí. Atentos a esta espectacular creación, llena de color, de la colección primavera-verano 2021 de Capriche. Esta es la casa en la que la presentadora ha depositado más confianza para su estancia en las Islas Canarias.

La mujer de Dabiz Muñoz se mimetiza perfectamente con el entorno isleño que la rodea y por eso también apuesta por piezas con un marcado aire tropical, haciendo moda tendencias como el off shoulders.

¿Lara Álvarez o Cristina Pedroche? Dos reinas de estilos diferentes. ¿Con cuál te quedas?