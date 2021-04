Cristina Pedroche no deja de sorprender. Si pensábamos que ya lo habíamos visto todo con cada aparición estelar de la presentadora la noche del 31 de diciembre estábamos equivocados. La comunicadora vuelve a tener programa propio, ‘Love Island’ y su estreno, el domingo y ante un competidor tan fuerte como ‘Supervivientes’, también tuvo su público. No es para menos. Decir Cristina Pedroche es sinónimo de un outfit rompedor y no solo para dar las Campanadas. Sabe cómo atrapar a la audiencia y no solo con su simpatía y su naturalidad frente a la cámara, también con un fondo de armario para ocasiones especiales, que no deja indiferente a nadie.

Y anoche no iba a ser menos. Neox ha sido la cadena elegida para albergar el estreno y la emisión de este nuevo dating show grabado en Gran Canaria, donde ‘la Pedroche’ hizo su aparición estelar presumiendo de cuerpazo con un original diseño inspirado en el dios del amor. «Soy Cupido. ¿Quién dijo que Cupido era un chico? No, no. Es la Pedroche», dijo en su presentación a los participantes de su particular isla.

Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

La colaboradora de ‘Zappeando’ apareció con un original minivestido asimétrico con alas diseñado por María Escoté. Un modelo perteneciente a la colección ‘The call of the cutie’ inspirada en My Little Pony, de la temporada otoño-invierno 2016 y que le vino, como anillo al dedo. «Para una cita tan importante necesitaba llevar un look especial», escribía Cristina poco antes del estreno del programa en su perfil de Instagram.

Tener a Cristina Pedroche al frente es sinónimo de éxito, y eso que el formato es muy similar al de ‘La Isla de las Tentaciones’, que hace solo unas semanas ponía punto y final a su tercera edición, para cederle el testigo a ‘Supervivientes’. ‘Love Island’ cuenta un grupo de diez solteros conviviendo en una lujosa villa situada en Canarias.

Una publicación compartida de Love Island España (@loveislandesp)

Cada semana irán llegando nuevos participantes con el objetivo de emparejarse, pero en este concurso el público juega un papel importante ya que no sólo elegirán quiénes tendrán una cita, sino que también votará a su pareja favorita, qué soltero entrará en la villa y quién será eliminado. Pero además, los espectadores serán los encargados de escoger a la pareja que llegará a la final y se llevará el cuantioso premio.

En este primer programa las chicas han sido las primeras en llegar a la impresionante casa donde se alojarán. Tras ellas, ha sido el turno de los chicos. Ellos se han ido presentando a las solteras, que debían dar un paso adelante, si les gustaba el chico en cuestión. Un momento que ha hecho que las redes ardiesen con los clásicos memes, ante la falta de interés de las chicas por los solteros.