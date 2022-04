El kimono de Stradivarius para llevar a la playa o como vestido para la noche

Hay prendas que sirven para diversidad de ocasiones. y te las pondrás muchas veces. En este caso, destacamos el kimono de Stradivarius para llevar a la playa o de vestido de noche.

Y es que nos gustan las prendas bien versátiles y funcionales. Te damos todas las características del kimono del momento. ¡Atenta que se acaban las tallas!

Cómo es el kimono de Stradivarius

Es el kimono largo bordado, con colores blancos, azules y verdes. Es abierto de media manga con cinturón a tono. Como decimos, te lo llevas a la playa y a la piscina y estarás estupenda. Mientras que también sirve para dar una vuelta por la tarde y hasta en fiestas y eventos sirve como vestido bien ligero con el que no pasarás nada de calor.

Cuál es su composición

Esta prenda está confeccionada en 99% algodón y 1% fibra metalizada. Según la web de Stradivarius, para cuidar esta prenda lo ideal es lavarla a máquina a max. 30ºc. con centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110 º c, sin limpieza en seco y no usar secadora.

Con qué lo llevamos

Hay muchas maneras de llevar este kimono tan especial. Como hemos señalado, te lo pones con tu bikini y bañador favorito. Para esto, en la web de Stradivarius proponen el bañador cut out con nudos en color azul. Su precio es de 25,99 euros; también con las sandalias planas en color pistacho y precio de 25,99 euros; el shopper a rayas a 15,99 euros para bajar a la playa; y las gafas de forma hexagonal a un precio de 9,99 euros.

Mientras que si lo quieres llevar por la noche, entonces tu look cambia al poder ponételo con sandalias altas, diademas, shorts, bolsos más sofisticados, jeans o bien con tops de tirantes dentro.

Cuánto cuesta

El precio del kimono es de 35,99 euros y está en la web de Stradivarius con tallas distintas: de la XS a la XL. Así compras directamente online y tienes la prenda estrella de este verano que te servirá para muchas cosas.

Si estás cerca de una tienda física, también lo puedes encontrar allí mientras que, si quieres evitarte colas, la opción online es la mejor porque te evitas desplazamientos y el producto llega directamente a casa o bien al trabajo, es decir, de tú creas que sea mejor y estés disponible más horas al día.

Hazte ya con el kimono que siempre has soñado antes de que se agoten las tallas.