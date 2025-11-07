Juré que no volvería a ponerme algo así pero esta falda de Zara me ha robado el corazón

La falda de Zara que me ha robado el corazón es un buen básico para esta temporada que se agota por momentos. La nueva colección de nuestra tienda de bajo coste favorita tiene una serie de elementos que la convierten en una de las más deseadas del momento. Estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo la definitiva. Lo que queremos es conseguir más por menos y con Zara hacemos realidad nuestros sueños más profundos.

Se puede vestir como una millonaria pagando muy poco. Estos diseños parecen sacados de la pasarela de Nueva York para ir directamente a las calles de nuestra ciudad. Algo que puede parecer del todo imposible de ver realizarse, pero en esencia es una realidad. Estamos ante una serie de cambios importantes que pueden acabar siendo especialmente bienvenidos. Es sólo cuestión de ponernos manos a la obra con una serie de detalles que son claves para nuestro armario. Podemos tener esas piezas llamativas que pensábamos que no nos pondríamos más, por un precio de escándalo. Esta falda es una de esas que juraste que no te pondrías hasta que la viste.

Me ha robado el corazón

Esta falda está hecha con un elemento que hace que cobre protagonismo, pero también nos dé el brillo y la elegancia que buscamos. Es una de esas prendas que nos deja en shock, que o nos enamora o la odiamos, pero siempre queremos probarnos.

Lo malo de este tipo de falda es que cuando lo que hacemos es intentar huir de ella, acabamos más enamoradas. No importa la parte de arriba que le pongas, te quedará bien. No importa el tiempo que pase desde que la compraste, es un básico que siempre será bonito.

El secreto de esta falda, el motivo por el que nos ha robado el corazón, no es otro que las lentejuelas. Un detalle que la convierte en una de las piezas de Zara que no podemos dejar de mirar y de probarnos, para acabar teniéndola en nuestro armario.

Esta es la falda de Zara que jure no ponerme

Los expertos de Biggenantigüedades nos explican los orígenes de estas lentejuelas que en esta falda están muy presentes: «El Imperio Nuevo fue el periodo histórico que comienza con la reunificación de Egipto bajo Amosis I (c. 1550 a. C.) y que termina hacia el 1070 a. C. con la llegada al trono de los soberanos de origen libio. La vestimenta cambió significativamente en Egipto durante este periodo en el que reinaron las dinastías XVIII, XIX y XX. Quedaron atrás las simples túnicas de lino, pues los egipcios inventaron nuevos tintes para las telas, haciendo que éstas sean más coloridas. Al vestido simple entubado añadieron una túnica plisada que se usaba sobre éste. Las egipcias ricas decoraban sus vestidos con plumas, lentejuelas y diferentes tipos de rosetas. Las lentejuelas estaban hechas de diversos metales como plata, oro y bronce con un agujerito para cocerlas al vestido. Como ves, el nacimiento de las lentejuelas para decorar las vestimentas es mucho más antiguo de lo que te imaginas. Desde ese punto tan remoto del tiempo, las lentejuelas han ido cambiando de estilo, ya no sólo son redondas sino que han adoptado otras formas geométricas y de otro tipo como flores, estrellas, lágrimas, etc. Las hay en colores metálicos, doradas, plateadas, cobrizas, escarchadas, así como transparentes y de diversos colores. Las lentejuelas plásticas son las más comunes pero también las hay de metal para las prendas sofisticadas de alta costura. Las lentejuelas han tenido varios picos de popularidad en la historia de la moda. El primero fue durante el Movimiento Art Decó, es decir, durante los años 20s y parte de los 30s. La moda se inundó de brillo y ese brillo lo dió las lentejuelas que sirvieron para adornar vestidos, sombreros, pines de sombreros, guantes, chales, vanités y mucho más como puedes ver en estas fotografías».

Esta falda de 100 euros es un buen básico que, con los flecos, le da un movimiento que puede acabar siendo lo que nos acompañaba en estos días que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada. Es momento de preparar este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Estaremos pendientes de un tipo de piezas que pueden acabar generando por lo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Este tipo de elementos que pueden ser lo que nos dará un brillo de alegría en estos días de fiestas. Este tipo de prenda te levantará el ánimo en unos días de oscuridad un poco más acusada. Hazte con ella antes de que sea tarde, se agota por momentos.