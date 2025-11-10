Juraste no ponértelo más, pero esto que llevabas con 15 años ahora es lo más buscado entre las pijas esta temporada

Hay prendas que nunca desaparecen del armario, solo esperan su momento para volver con fuerza. Los leggings, protagonistas indiscutibles de los años 2000 y esenciales durante la pandemia, están viviendo un regreso triunfal en el street style. Cómodos, versátiles y favorecedores, se reinventan esta temporada para conquistar desde los looks más casuals hasta los más sofisticados. Es lo más buscado entre las pijas esta temporada.

Su secreto está en cómo se combinan: con los zapatos adecuados, los leggings pasan de ser una prenda de gimnasio a un básico de moda con identidad propia. Lejos de ser una prenda exclusiva del athleisure, los nuevos leggings se reinterpretan con tejidos técnicos, acabados satinados y cortes que realzan la figura. Las firmas de lujo y las cadenas de moda rápida coinciden: ahora son el nuevo pantalón urbano. Pero la clave para acertar está en los zapatos. Desde los pumps hasta las bailarinas, pasando por las botas de caña alta o los mules destalonados, la combinación adecuada puede transformar un look sencillo en un outfit impecable. Aquí, las mejores fórmulas para lograrlo con maestría y sin esfuerzo.

Pumps y leggings: elegancia con un guiño retro

La combinación de leggings con zapatos de tacón tipo pump es una de las más potentes de la temporada. Inspirada en el estilo de las modelos off-duty y las editoras de moda, esta mezcla equilibra la comodidad del punto elástico con la sofisticación del tacón clásico. Los leggings negros o en efecto cuero son ideales para este tipo de calzado, especialmente si se acompañan de un blazer oversize o una camisa blanca.

El resultado es un look que remite al minimalismo de los 90, pero con una frescura actual. Firmas como Prada o Saint Laurent han recuperado esta estética en sus últimas colecciones, demostrando que el pump no tiene por qué reservarse para ocasiones formales. Según el Fashion Institute of Technology, la tendencia del “quiet luxury” ha impulsado el uso de básicos atemporales combinados con accesorios refinados, y esta fórmula encaja a la perfección en esa corriente.

Botas altas: la combinación más poderosa

Si hay un dúo que domina el street style este otoño, ese es el de leggings y botas de caña alta. Las botas, sean de piel lisa o efecto charol, estilizan la pierna y añaden estructura al conjunto. Esta combinación permite jugar con proporciones: un jersey oversize o un abrigo largo completan un look relajado pero con fuerza visual.

Las versiones más buscadas son las botas tipo ecuestre o las de caña recta, en tonos neutros como negro, beige o marrón chocolate. Este estilo, que recuerda a la estética ecuestre británica, ha sido revalorizado por diseñadores como Victoria Beckham o Totême.

Además, según The Fashion Awards 2025, el uso de calzado funcional con prendas ajustadas responde a una tendencia global que prioriza la comodidad sin sacrificar la elegancia.

Bailarinas y leggins:

El estilo balletcore, que mezcla elementos del vestuario de danza con la moda urbana, sigue en auge. Y los leggings son una pieza clave dentro de esta tendencia. Combinados con bailarinas planas o tipo Mary Jane, logran un equilibrio entre lo femenino y lo desenfadado. Para que el resultado no parezca demasiado deportivo, conviene elegir leggings de tejido satinado o con detalles en el bajo, como pequeñas aberturas o ribetes.

Las bailarinas de punta cuadrada o con tiras finas aportan un toque delicado y actual. Este look se completa con chaquetas de punto fino, cárdigans o camisas románticas. Inspirado en la estética de las academias de danza, el balletcore busca la armonía entre movimiento y estilo.

Mules y destalonados: sofisticación sin esfuerzo

Para quienes buscan una opción elegante sin recurrir al tacón clásico, los mules y los zapatos destalonados son la respuesta. Se trata de modelos cómodos, con tacón medio o plano, que aportan un aire chic y desenfadado. Combinados con leggings de corte tobillo o efecto vinilo, crean un look moderno y urbano.

Los tonos neutros como el beige, el gris o el blanco roto suavizan el conjunto, mientras que los modelos metalizados añaden un punto de atrevimiento. Este tipo de combinación funciona especialmente bien con prendas superiores estructuradas: blazers entallados, tops de punto o camisas oversize. Es el equilibrio perfecto entre el confort cotidiano y la sofisticación de un look pensado.

Un básico que vuelve a ser protagonista

El regreso de los leggings no es solo una cuestión de comodidad: es una declaración de estilo. Combinados con los zapatos adecuados, se transforman en una prenda versátil y con personalidad. Desde el minimalismo elegante de los pumps hasta la funcionalidad de las botas altas, cada combinación ofrece una nueva forma de reinterpretar este clásico moderno.

En un momento en el que la moda busca unir confort y estética, los leggings se consolidan como el nuevo símbolo de un vestuario inteligente: adaptable, chic y listo para cualquier ocasión.