El jersey de Zara para copiarle el look a Amelia Bono que causará furor en las tiendas

Con más de 400.000 seguidores en Instagram, Amelia Bono es una de las influencers más reconocidas de España. Muchos de sus outfits se convierten rápidamente en tendencia, y en esta ocasión el protagonista es un jersey de Zara que lo está «petando».

Este domingo ha compartido una imagen en su perfil felicitando el cumpleaños a su hermana. En los comentarios, además de felicitar a Ana, las seguidoras le han preguntado a Amelia de dónde es el jersey.

Pues bien, se trata de una prenda de la colección Otoño 2021 de Zara. Un jersey de punto de cuello redondo y manga amplia. El bajo es asimétrico con aberturas laterales. Está disponible en dos colores: negro y marrón. ¿Con cuál te quedas?

Confeccionado en 42% acrílico, 28% poliéster, 18% lana y 12% poliamida, es un jersey al que podemos sacar mucho partido en nuestros looks, tanto para el día a día como para ocasiones formales.

Para salir a dar un paseo o ir a la oficina, queda de maravilla con unos vaqueros acampanados, unas botas chelsea y un abrigo largo. Si tenemos una reunión de trabajo, con una falda midi efecto piel en beige y unas botas de tacón también combina de perlas.

Es un jersey que lo tiene todo para convertirse en nuestro gran favorito de la temporada: es bonito, cómodo, versátil y muy ponible. Además, todavía está disponible en todas las tallas, desde la S hasta la L. Sin embargo, no creemos que duren mucho porque cuando influencers como Amelia Bono muestran looks tan favorecedores las prendas no tardan en agotarse.

En cuanto al precio, la verdad esque está genial: 29,95 euros. Si te gusta el jersey de Zara, puedes hacerte con él en la tienda online de la marca o, si lo prefieres, consultar la disponibilidad en tienda.