El jersey jacquard de Springfield con cuello romántico para llevar con unos jeans

En breve vendrá el frío y te cogerá desprevenida. Por esto ahora es el momento de comprar aquellas prendas que más adelante pueden agotarse. Hemos fichado el jersey Jacquard de Springfield.

Es muy versátil, con cuello romántico y por esto es ideal con jeans o bien faldas de diversos colores.

Así es el jersey Jacquard de Springfield

Hablamos de una prenda de manga larga con volumen, con cuello bimateria estilo perkins, con abertura en la espalda con cierre de botón, con jacquard de cenefas en el delantero y en la espalda.

Con qué está confeccionado

Lo encontramos elaborado en 46% poliéster, 38% acrílico, 13% poliamida, 3% elastano, y en sus cuidados, destaca la temperatura máxima de lavado 40C. Centrifugado corto, no blanquear, no secar en secadora, con planchado suave y no lavar en seco.

Para combinar con lo que quieras

Siempre que desees ir más abrigada, este jersey es total y permite que no pases nada de frío. Y por esto lo podemos combinar con cantidad de prendas. Por ejemplo, con accesorios como gorras, mochilas y bolsos.

Es factible con vaqueros y chaquetas denim cuando lo queremos llevar en el día a día especialmente en el trabajo. En este caso, elegiremos nuestras deportivas en blanco o negro.

Si bien es aquel jersey que también nos pondremos cuando vamos a una cena, de fin de semana con pantalones y botas o botines, faldas y con camisetas y blusas debajo.

Precio y tallas

Si lo que quieres es saber qué vale y si quedan tallas, te contamos que este jersey de Springfield tiene un precio de 39,99 euros. las tallas son de la XS a la XL, una amplia cantidad para que elijas bien la tuya. Es un jersey más bien estrecho, así que tú escoges si quieres que te vaya más ajustado o más ancho.

Para comprar lo tienes en la web de Springfield que siempre aporta muchas prendas para cada temporada dentro de su amplio catálogo. Comprar online ofrece esas ventajas que necesitas si eres de esas personas que no paran y no tienen tiempo en el día a día. Por esto lo buscas en la web y le das a un clic, y ya tienes la prenda. Lo mejor es que te la traen a casa y por ello no debes moverte ni preocuparte por ir hacia la tienda.

No tardes en comprar esta prenda puesto que la ropa de Springfield, escogida por muchas celebrities, suelen acabarse antes.