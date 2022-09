El jersey estilo marinero de Pull&Bear que no puede faltar en tu próximo look

En breve va a llegar el frío y para que no te pille desprevenida, debes conocer cuáles son las prendas que más abrigan. Por esto destacamos el jersey estilo marinero de Pull&Bear. Lo tienes para siempre y para aquellas noches donde refresca. ¡Sienta genial!

Y lo llevas con faldas cortas, jeans o bien con pantalones largos. Lo tienes para un fin de semana de escapada y hasta para diario.

Ya puedes comprar el jersey marinero de Pull&Bear

Es de punto grueso con estampado de rayas, además de llevar cuello redondo y detalle rib en el cuello, puños y bajo. Sus colores son realmente cautivadores y van bien durante las diversas estaciones del año donde te pondrás esta prenda algo más gruesa.

Su composición es de exterior: 85% acrílico – 9% poliéster – 6% poliamida, mientras que sus cuidados están especificados en la etiqueta de la ropa y también explicado en la página web. En este caso, debemos lavar a maquina max. 30ºc. con el centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar maximo 110 º c, no limpieza en seco, no usar secadora, lavar por separado, secar en superficie plana, y planchar con vapor. Así que ten en cuenta todas estas características a la hora de cuidar de esta prenda.

¡Completa tu look!

Este jersey es bien versátil y lo vas a tener para muchas ocasiones. además, para que tu look sea todavía más completo, puedes combinar la falda corta de tablas y rayas, otra de las tendencias de esta temporada que no puedes pasar por alto. Su precio es de 17,99 euros en diversas tallas.

La compras igualmente en la misma web. Mientras que también están las botas negras a juego con suela track, perfecta para pisar fuerte y además subir algo de altura sin perder la comodidad de este tipo de zapatos. El precio es de 39,99 euros, bien adaptado a tu bolsillo.

Los diversos jerseys de Pull&Bear

Además, la tienda posee diversos jerséis que seguro te gustarán para este invierno. Está el de rayas cropped a 25.99 euros, el de punto de cuello pico en gris a 25,99 euros, el de punto degradado multicolor que tienes por 29,99 euros o el de punto crop que tiene un precio de 22,99 euros.

Precio y tallas

El jersey tiene un coste de 29,99 euros, y las tallas disponibles en la tienda online de tu marca preferida es XS y ML, ya puedes escoger la tuya. Y comprar en esta tienda es bien fácil sin tener que moverte de casa.