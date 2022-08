Los jeans florales de Springfield para salir de lo cotidiano

Originales, primaverales y una preciosidad. Así son los nuevos jeans florales de Springfield que querrás para todo. Con ellos tienes variedad y unos pantalones bien diferentes a lo que seguramente tienes ahora en el armario.

Es una prenda sostenible, porque además te ayuda a mejorar y no dañar el medio ambiente, algo importantísimo para seguir con lo que se pide para proteger el Planeta.

Los jeans florales de Springfield

Son de esos vaqueros diferentes que vas a querer siempre. De talle alto, con bolsillos en la parte delantera y trasera, lleva cierre de botón y cremallera, con pierna ancha con largo tobillero.

Está dentro del proyecto reconsider de la firma, donde usan un innovador sistema de lavado que reduce el consumo de químicos, agua y energía. En su composición, destaca que está elaborado en 98% algodón y 2% elastano. Y para que dure más, sus cuidados son de temperatura máxima de lavado 30C, no blanquear, no secar en secadora, planchado medio y no lavar en seco.

Con qué lo podemos combinar

Este jean floral es top. Porque tiene el fondo en color blanco y por esto te lo puedes poner tanto con blusas blancas, azules, negras o en otro color. Además sirve para primavera, verano o bien otoño. Siendo una prenda siempre especial que ponerte con sandalias, alpargatas de cuña alta o bien botines a partir de ahora.

También queda fantástico con deportivas con el fin de ir mucho más cómoda a todos lados. No puedes perderte este pantalón culotte para ir de paseo junto al mar, en una cena o cuando vamos de terraceo y queremos ir bien vestidas pero algo informales.

Dónde comprarlo

Es bien fácil, puesto que lo tenemos en la web de Springfield que siempre nos trae prendas algo distintas y originales. En este caso, el pantalón tiene un precio de 35,99 euros y está en tallas de la 34 a la 44 disponibles en este momento.

Aconsejamos que si ya sabes tu talla en jeans, entonces lo compras de forma online, puesto que siempre es algo más rápido y cómodo, y sin necesidad de tener que ir a por él a la tienda física. Si no que lo tienes todo, este pantalón o bien un accesorio y hasta vestido ya pensados para este septiembre sin salir de la misma página web. Aprovecha y compra ahora esta prenda antes de que tu talla ya no esté disponible.