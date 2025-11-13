Homenaje, estreno y reciclaje: la maleta de Letizia en China, al detalle

Tal y como contamos en LOOK, los Reyes Felipe y Letizia se dejaron ver en el aeropuerto de Madrid antes de marcharse a China. Es la primera vez que han visitado el país en calidad de monarcas y lo cierto es que el proyecto ha sido todo un éxito. Este periódico se ha hecho eco de todos los movimientos de Sus Majestades y ahora ha llegado el momento de analizar la maleta de doña Letizia. Una vez más, la madre de la princesa Leonor ha demostrado estar a la altura de las circunstancias.

Antes de empezar a hablar de este tema debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Había mucha expectación por ver a la Reina en China, pues la prensa internacional la considera «la royal mejor vestida del mundo». Algunos medios como The Sun o The Mirror han dado el visto bueno a este título y siempre están pendientes de sus decisiones estilísticas. Nosotros hemos puesto la lupa durante su viaje y podemos destacar tres puntos clave: ha habido un estreno, un homenaje y varios looks rescatados.

El homenaje de la Reina

La Reina Letizia visita la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. (Fotos: Gtres)

La Reina Letizia suele mandar mensajes con sus estilismos. Es plenamente consciente de todos los ojos que hay puestos sobre ella, así que usa esta herramienta para comunicarse con su querido pueblo. Por ese motivo, es tan especial el traje que se ha puesto en su última aparición, durante una visita a la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. Se trata de un dos piezas firmado por Bleis Madrid, una marca española que no es nueva en su armario. De hecho, la mujer de Felipe VI no ha estrenado este conjunto, sino que lo ha rescatado de su vestidor.

Gracias al gesto que ha tenido, los mejores periódicos internacionales están hablando de Bleis Madrid, cuya tienda se encuentra en el barrio de Salamanca de la capital. Es muy habitual que la ropa que lleva doña Letizia se agote de todos los establecimientos, así que será bastante curioso ver cómo crecen las ventas de la mencionada empresa a partir de ahora.

Un abrigo Carolina Herrera

La Reina Letizia le hace un guiño a la moda oriental con un abrigo de estampado floral de Carolina Herrera. (Fotos: Gtres)

Lo normal es que los viajes de Estado comiencen en la capital del país, pero en esta ocasión los Reyes escogieron Chengdú para iniciar su aventura. Ha sido allí donde ha comenzado todo. El objetivo era celebrar el 20º aniversario de la Asociación Estratégica Integral. Como decimos, el proyecto ha sido todo un éxito y Sus Majestades están recibiendo unas valoraciones excelentes.

En la segunda jornada del viaje, don Felipe y doña Letizia estuvieron en Pekín. Realizaron diferentes actividades, tanto juntos como separados, y llamó la atención que la Reina llevaba un abrigo nuevo. Se trataba de una prenda firmada por Carolina Herrera, una de sus diseñadoras de confianza. Como no podía ser de otra forma, los expertos han aplaudido esta apuesta y han recalcado que es una opción muy funcional: elegante, original y cómoda.

Los looks rescatados

La Reina Letizia en Pekín. (Foto: Gtres)

Sí, tal y como hemos explicado con anterioridad, doña Letizia es la Reina mejor vestida. Ahora añadimos que es la que más ropa estrena y también la que menos gasta en vestuario. Entonces, ¿cómo lo hace? Porque combina prendas de diseñador con otras más asequibles y las repite con total naturalidad. Por ejemplo, durante su estancia en China apareció en el Gran Teatro Nacional con un vestido que ya se había puesto en 2022.

No es lo único que ha reutilizado durante su viaje de Estado. También se ha vuelto a poner el vestido tweed fucsia que estrenó en las audiencias de los Premios Princesa de Asturias 2024.