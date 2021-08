H&M tiene los looks que vuelven locos a los fans de Sex Education por menos de 30 euros

Si todavía no has visto una de las series de Netflix más conocidas, ya tardas. Sex Education es muy completa. No habla solo de sexo; tiene de todo. Y por ello, H&M tiene los looks que vuelven locos a los fans de Sex Education con una gama de prendas por menos de 30 euros.

Es una promoción que engloba gran cantidad de prendas de vestir, como cazadoras, chalecos, camisetas, jeans y mucho más que además nos podremos poner en esta nueva temporada que lleva, para la vuelta al cole.

Según H&M, con sus prendas colegiales en rojo carmesí y el logotipo del nombre de la ciudad ficticia de la serie, Moordale, esta colección inspirada en el regreso a las aulas tiene el toque retro perfecto.

Chaleco varsity

Sex Education x H&M tiene un chaleco varsity en tejido sudadera con aplicación en tejido rizado. Modelo con cuello corto, cierre de botones de presión y bolsillos delanteros insertados con ribete de canalé. De 9,99 euros, lleva cuello, sisas y bajo en punto elástico de canalé con interior cepillado suave.

Sudadera para la vuelta al cole

Vas a triunfar en el nuevo curso y ello gracias a la sudadera oversize con motivo estampado. Especialmente con este modelo con hombros marcadamente caídos y ribete elástico de canalé en cuello, puños y bajo. ¡Nos encanta! Su precio es de 29,99 euros.

Variedad de camisetas

Para los fans de Sex Education, esta nueva gama cuenta también con diversidad de camisetas, como la oversize cropped en punto de algodón con motivo. Concretamente este modelo es con cuello ribeteado en canalé, hombros marcadamente caídos, mangas cortas amplias y bajo enrollado.

Pantalones y comodidad

Si lo que quieres es ir cómoda, en este halo de moda Comfy que se impone, entonces vas a tener que elegir los joggers en tejido sudadera con motivo bordado en una pernera.

Es un modelo de talle alto con elástico revestido en la cintura, bolsillos discretos en las costuras laterales y perneras amplias extralargas de corte recto. Interior cepillado suave. Ideal para dar una vuelta, para las clases y para hacer deporte.

Hazte ahora con esta colección en la que hay prendas súper que te sumergirán en una de las series del momento: sex education, y ahora H&M rescata todo ello en forma de camisetas o sudaderas. Puedes obtenerlo en la web y en su tienda física.