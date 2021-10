Going Out: Bershka tiene la colección que amarás a la hora de salir de fiesta

Nos gusta una fiesta y por esto ya estamos recopilando toda clase de prendas para ello. Hemos descubierto Going Out, la colección que amarás a la hora de salir y es de Bershka. Tiene los vestidos que deseas, pero también los pantalones y otros para estar cómoda en cada momento.

Porque un evento no tiene que ser siempre elegante y puedes ponerte todo aquello que quieras. De botines con cantidad de cuñas a deportivas que llevar a todas partes.

La colección Going Out de Bershka

Vestidos negros

Siempre debemos tener un vestido negro en nuestro armario. O dos. En este caso destacamos el cerrado, con manga larga que sobresale por su parte de flecos en la zona inferior. Su composición exterior es de 54% poliamida y un 46% de viscosa. La parte de la espalda queda al descubierto, así que no puede ser más sexy. Su precio es de 35,99 euros.

Tops asimétricos

Se llevan los tops asimétricos de diferentes tipos y colores. El top negro print animal con transparencias va bien con jeans o con pantalones de polipiel. Su composición en exterior es de 72% poliéster, 16% viscosa, 7% elastano, 5% poliamida y el forro es de 100% poliéster.

Otro de los tops del momento, en brillo, es el color caldera, en exterior está realizado en un 83% poliamida, 14% fibra metalizada, 3% elastano, y el forro de 100% poliéster. Bershka nos lo recomienda con un look a base de pantalón negro crop, bien ancho y cómodo, y unos zapatos de tacón en el mismo color que el top.

Esto se puede complementar con bolso, y pendientes grandes en forma de aros o de cruz, como nos propone la marca. Su precio es de 17.99 euros, y ahora está en todas las tallas. ¡No te quedes sin él!

Si te ha gustado el top, esta colección también lo tiene en forma de vestido y en mono de pantalón largo.

Pantalones militares

El pantalón de camuflaje sirve para todo. Así el estilo militar se impone para salir , bien sea con tus deportivas o con los zapatos de tacón. Puedes completar el look con un top de color en la parte, superior, una chaqueta negra o bien la chaqueta que también tiene Bershka del mismo estampado que el pantalón.

No te pierdas la colección going out y todas sus prendas que te dejarán encandilada cada vez que le hagas click a la imagen.