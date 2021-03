Genumis, las monedas españolas de siempre convertidas en gemelos

La marca Genumis surge en 2020 a través del coleccionismo de monedas antiguas y de lujo de su director creativo, Hussein Mroue. Genumis es la primera marca española de diseños de gemelos-joya cuyas piezas principales son las monedas, convirtiéndolas en un increíble y único accesorio de moda. Las piezas de la actual colección, reunidas a lo largo de los últimos cinco años, abarcan una amplia selección de monedas antiguas, anteriores a 1950, cuya fabricación comprende materiales como la plata, cobre o bronce; mientras que otros diseños, más actuales y cosmopolitas, están diseñados con monedas más recientes en aluminio, cuproníquel o acero. Hoy entrevistamos a Hussein Mroue, para conocer cómo es fundar una marca original y en medio de una pandemia.

Pregunta: ¿Cómo surgió la idea de diseñar y comercializar estos complementos tan atípicos?

Respuesta: La idea surge de unir mi afición a la numismática y mi experiencia corporativa en el sector financiero, donde el código de vestimenta en las oficinas suele estar marcado, en el caso de los hombres, de traje y corbata.

P: Cuál está siendo, Hussein, el secreto del éxito de la marca Genumis

R: Genumis es una marca pionera en España, el éxito consiste en la innovación, la autenticidad y la originalidad del producto. Muchos de los pedidos están destinados a regalos que se hacen a amigos y familiares, especialmente de edad avanzada, esto se debe a que las monedas producen recuerdos, ¿y qué hay mejor que regalarle momentos bonitos a un ser querido? También es un regalo ideal para tu pareja, profesionales de oficina y bodas. Otro de los éxitos de la marca es la experiencia agradable para el receptor, es muy importante agradar al cliente, de esta manera muchos de los compradores vuelven a hacer un pedido y tener mayor vínculo sentimental con la marca.

P: ¿Qué % de clientes son nacionales y cuál es internacional?

R: El 90% de los clientes son nacionales, en medio año de existencia Genumis ya ha tenido presencia en 15 de las 50 provincias españolas, es decir, ya hay como mínimo un producto en el 30% del territorio nacional. El enfoque inicial se centra en España, a pesar de ello, ya ha habido ventas en Estados Unidos de América, Portugal y Alemania. Todos los pedidos han sido a través de nuestra web. En breve tendremos presencia en Italia, Alemania y Francia a través de Amazon Prime, y el peso de los clientes internacionales será mayor.

P: ¿Dónde proyecta su marca dentro de 5 años?

R: Dentro de 5 años Genumis estará dando trabajo fijo a varias personas, tanto a artesanos, comerciantes y expertos en marketing digital, entre otros tantos. Mi sueño es generar trabajo y dar de comer a familias, y estoy convencido de que lo lograré.

P: ¿Cómo y por qué ha creado una colaboración con Fundación McDonald?

R: Desde siempre mi familia ha destinado recursos a personas necesitadas, sea dinero, ropa o comida. Hace meses participé en una subasta benéfica para la Fundación Querer, donando 3 de mis gemelos best seller, los modelo Plus Ultra, y logré recaudar más de 100 euros que fueron destinados a la mejora del bienestar de niños con enfermedades especiales. Nunca había estado tan orgulloso de mí hasta ese momento, mi trabajo había ayudado a mejorar, por muy poco que sea, la vida de un niño. Gracias a Jesús Reyes, CEO de Coolhunting Madrid Comunicación, conocí la Fundación Ronald McDonald y fuimos invitados por parte de Miguel Ceinos, Presidente del Consejo, a la Casa Ronald McDonald Madrid, cerrando un acuerdo de donación del 5% de los ingresos de mi marca. Haciendo felices a personas necesitadas, orgullosos a mi familia, yo ya soy feliz. El valor que obtengo a cambio, que es la felicidad y orgullo propio, no tiene precio. Animo a todas las personas en invertir en su propia felicidad generando un bien a la sociedad.

P: ¿Ha pensado en crear alguna colección cápsula con algún diseñador o firma consolidada?

R: Sería todo un honor para mí que logremos una colaboración con algún diseñador o firma consolidada. Todavía no he tanteado con ninguno, porque considero que es una etapa muy temprana, pero estoy abierto a propuestas. Confío en que Genumis tenga presencia en tiendas de una firma consolidada en un futuro próximo.

P: En redes sociales vemos que cuenta con colaboraciones también dentro del sector del marketing de influencer, ¿qué experiencia tiene con este sector, el de los influencers?

R: Genumis ha tenido colaboraciones tanto con grandes influencers como con microinfluencers. Desde mi punto de vista, considero que para una marca emergente es más rentable el mercado de microinfluencers (personas con menos de 10.000 seguidores, pero fieles y reales) debido a que generan contenido con el producto. Para que un famoso haga fotos con el producto y lo suba a las redes sociales (como publicación, y no solamente historia), el desembolso es de miles de euros, que muy probablemente no se llegue a vender lo suficiente para recuperar la inversión. El negocio de influencers está destinado a grandes marcas, que tengan posicionamiento en el mercado y logren tener un importante volumen de ventas.

P: Al principio fueron gemelos, después también piezas para mujeres… ¿Qué será lo próximo?

R: El producto principal, además de las monedas, son los gemelos. Estos están destinados tanto para hombres como mujeres, mi deseo es convertir este artículo tradicionalmente masculino en piezas para mujer. Soy consciente de que es un objetivo complicado, por este motivo he creado pendientes y colgantes de monedas, para atraer a más público femenino con la intención de lograr cross selling, es decir, vender productos complementarios a los gemelos. Lo próximo no tiene nada que ver con las monedas, sin embargo, surge de una necesidad. Muchas personas visitan mi página web pero no compran el producto porque no tienen las camisas adecuadas. Por este motivo, estoy en negociaciones con proveedores nacionales para poder ofrecer camisas de doble puño tanto para hombres como mujeres.

P: ¿De dónde le viene la inspiración?

R:Siempre he tenido espíritu emprendedor, me inspiro en mí mismo, soy mi propio ejemplo a seguir. Lo único y propio es lo que marca la diferencia. Todos los días pienso en qué aspectos mejorar, qué ofrecer al mercado, me encanta innovar e intentar crear cosas nuevas. En cuanto a los modelos de los gemelos, llevo más de 5 años estudiando las monedas, me conozco todas las divisas del mundo: ¿sabías que la divisa de China no se llama yuan, sino renminbi? ¿o que existen monedas de plástico en Transnistria? También reconozco el diseño de más de mil monedas diferentes, incluso 10.000, no he hecho cuentas, puedo considerarme experto en este ámbito.

P: ¿Le veremos pronto desfilar junto a alguna firma de camisas o ropa?

R: Me encantaría que mis gemelos fueran utilizados, por supuesto, en un desfile de moda dentro, por ejemplo, del marco de presentaciones de ‘Mercedes-Benz Fashion Week Madrid’ o ‘080 Barcelona Fashion’.