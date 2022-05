Freshly Cosmetics se ha convertido en una de las marcas de cosmética natural del momento. Gracias a los ingredientes que utilizan y las fórmulas, hacen que nuestro cuidado tanto facial, corporal y capilar esté más cuidado que nunca. Además, utilizan ingredientes naturales para la composición de sus productos. Freshly Cosmetics está comprometida con el medio ambiente y su pack packaging es sostenible y lo mejor de todo, ¡personalizado!

“Las cajas de envío son de cartón reciclable, respetuosas con el medio ambiente, al ser aptas para su reutilización. Si te consideras un environmentally friendly person sabrás cómo seguir con la cadena de reciclaje. Una vez tengas en tus manos los productos Freshly, puedes darle una segunda vida a nuestro packaging sostenible, es decir a la caja de envío, sacando a relucir tu faceta más artística y reutilizarla en casa para decoración y objetos útiles, o bien desecharla en el contenedor azul de papel y cartón”, explican desde su página web.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Freshly Cosmetics Spain® (@freshlycosmetics_es)

Aunque todos sus productos son un must have gracias a sus efectos tanto inmediatos como a largo plazo, hay uno que llegada la temporada estival no puede faltar en nuestro neceser. Se trata del Glow Edition Body Oil que tiene un precio de 29,00 euros, aunque si te suscribes a la marca recibirás de manera instantánea un cupón del 20% de descuento. Y eso no es todo, porque de manera habitual lanzan promociones con rebajas sobre el precio final de la cesta que quieras adquirir. ¿Qué más se puede pedir?

“El aceite iluminador corporal Glow Edition Body Oil consigue un efecto glow con destellos dorados y un brillo natural en la piel gracias a micas naturales y sostenibles libres de microplásticos”, explican Freshly Cosmetics. Además, gracias a su “extraordinaria fórmula 100% natural, que la componen 12 de los mejores aceites vegetales como el aceite de marula virgen, babasú orgánico, jojoba, macadamia y chía virgen, y 2 tecnologías naturales de microalgas” se consigue “una solución efectiva a los retos a los que se afronta la piel: deshidratación, envejecimiento, piel atópica, estrías, cicatrices”, añaden. Numerosos rostros conocidos ya han apostado por la marca de cosméticos de la temporada. Paula Echevarría, Rocío Osorno, Natalia Sánchez, Mery Turiel, entre otras

Beneficios

Fresly Cosmetics detalla que, entre los beneficios de utilizar este aceite son los siguientes: