Paula Echevarría y Miguel Torres han celebrado por todo lo alto el cumpleaños de su primer hijo en común. El pequeño Miguel ha cumplido un año este 9 de abril y, como era de esperar, su familia le ha organizado una fiesta a la que no han faltado, además de su hermana Daniella, grandes amigos de la pareja.

Desde hacía algunos días, Paula Echevarría estaba muy concentrada en los preparativos de la celebración. A primera hora de la mañana, la actriz compartía con sus seguidores en redes sociales algunas imágenes en las que se veían globos de colores y otros elementos festivos. “Alguien está a punto de cumplir su primer añito… y los preparativos ya han empezado! Esta vez compré inflador pero tengo callo en los dedos de hacer nudos!”, revelaba Paula a través de los stories de su cuenta. Ella misma publicó en su perfil el mes pasado un vídeo en el que se podía ver al pequeño gateando: “Ayer este «gusanito» cumplió 11 meses! 11! No me lo puedo creer! Qué rápido pasa el tiempo! Ya me toca correr detrás de él! Felices 11 meses mi príncipe! ”, escribía la intérprete.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)



Poco antes de que se celebrara la fiesta, Paula ha querido recuperar de su álbum de fotos una entrañable imagen en la que aparece con Miguel Torres en el hospital, a pocas horas del nacimiento de su hijo: “tal día como hoy hace un año… nos quedaban solo unas horas para conocerte”, ha comentado Paula en el storie.

A la fiesta de Miguel Jr. han asistido numerosos rostros conocidos, amigos de la pareja. No ha faltado la hija de Paula y David Bustamante, Daniella, que ha posado junto a la influencer Marta Carriedo. Tampoco han querido faltar ‘Las Pencas’, amigas de la actriz. Alicia Hernández con su novio, Jordi, Ana Tenorio, Marian García e Isabel Navarro, mujer de Poty, que es padrino de Miki, pero que no estaba en la celebración

Una fiesta muy original con una temática ‘salvaje’, inspirada en los motivos de la selva. Ha sido Miguel Torres el que ha compartido una fotografía de su hijo soplando la vela de la tarta de su primer cumpleaños: “es increíble lo rápido que pasa el tiempo… parece que fue ayer cuando llegaste a nuestra vida. Feliz cumpleaños, mi amor!! Un añito ya”, ha escrito el exdeportista, que también ha dedicado unas palabras a la actriz: “felicidades también a ti mi amor @pau_eche que hace un año fuiste una campeona”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴍɪɢᴜᴇʟ ᴛᴏʀʀᴇs (@migueltorres)

Vuelta a la actividad

Un año después de convertirse en madre por segunda vez, Paula Echevarría ya ha retomado su actividad profesional y, además, ha recuperado su espléndida figura. La intérprete se ha sometido a un plan de ejercicios y a una dieta estricta: “he hecho dieta y ejercicio, porque engordé 25 kilos. Pero me he recuperado rápido, porque me he visto tan tremenda que he tenido que ponerme las pilas. Me lo tuve que tomar en serio. Si esperas que el tiempo lo cure todo, no va a pasar. Entonces, he estado haciendo una dieta con el Dr. Ángel Martín, que me ha recomendado ‘esto sí, esto no’ y, además estoy con mis tratamientos en Tacha y con deporte”, reveló recientemente.

Para Paula, esta maternidad ha sido diferente a su primer embarazo, ya que se ha tomado las cosas con más calma y eso ha hecho que todo se le pase más rápido. A pesar de que no tiene planes de boda, la actriz está feliz con el exfutbolista, de quien dice además que es todo un padrazo.