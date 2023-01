Para este año que entra hay variedad de flequillos. Y uno , que ya era tendencia en 2022, se mantiene y se sigue viendo. Y es el flequillo que luce Paula Echevarría y queda espectacular.

Lo pudimos ver en la final de Got Talent, donde la actriz e influencer lo dio a conocer no sólo en el programa si no también en sus redes.

Cómo es el flequillo que luce Paula Echevarría

Es el llamado flequillo cortina y no sabemos si se trata de un postizo, como Aitana ha lucido en otras ocasiones, porque en otras imágenes de sus redes aparece con un look totalmente diferente.

Este corte es sencillo de peinar, tal como afirman los estilistas de Ma Belle Salon. La forma más favorecedora será un flequillo a la altura de los pómulos y abierto. Este corte aportará frescura a tu apariencia.

Reminiscencia de los 90

Este look aporta un desfilado sobre el rostro que llevamos hasta dónde más nos favorece. «Los cortes inspirados en los 90 nos traen estas melenas desfiladas que resaltan los rasgos del rostro, los pómulos o los labios, al mismo tiempo que le dan movimiento y frescura. Es ideal para rostros cuadrados o redondos. Además, el desfilado lo podemos peinar hacia afuera, si queremos cambiar de look como un falso flequillo cortina.», comenta Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).

Para rostros redondos

“El secreto está en llevarlo largo para alargar visualmente los rasgos y siempre dejando parte de la frente al descubierto. Además, es importante capearlo y hacer un suave desfilado, con laterales más largos que el centro para estilizar las facciones tipo cortina. Un flequillo lateral amplio es también una gran opción, y si quieres alargar tu rostro, pide a tu peluquero que te lo deje un poco más largo en los bordes, para que caiga justo por debajo del pómulo”, según Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez.

Estilos años 60

Con este look nos transportamos a los flequillos cortina más cortos de los años 60. Desde Revlon Professional explican que el punto de referencia será por debajo de los ojos y se irá afinando para hacerlos más texturizados en los extremos.

Aconsejan además poder dar más volumen y conseguir ese look retro. Para esto es necesario usar un cepillo redondo y levantar el flequillo. ¡Verás sus fantásticos efectos!

Además existen diversos tipos de flequillos cortina, más largos, cortos, en melena rizada o bien muy lisa.