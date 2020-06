Las falsas creencias que rodean el ejercicio físico y la pérdida de peso

Todos tenemos en mente mitos del deporte y la pérdida de grasa en nuestro cuerpo. Son falsas creencias que rodean el ejercicio físico y la pérdida de peso. Muchas seguro que las sabemos pero otras no, y seguimos cometiendo los mismos errores sin darnos cuenta. Alexander Pérez, CEO fundador de Wonder Medical, nos habla sobre algunos de estos.

Podemos empezar destacando que agotarse físicamente tiene que ver con obtener mejores resultados. Pero no siempre es así. Tener agujetas el día después no significa que hayamos realizado un esfuerzo correcto. Debemos ser conscientes de que nuestro organismo no puede cada día entrenar con la más alta intensidad y con la motivación a tope.

Sudar ayuda a quemar calorías

Según Alexander Pérez, sudar no tiene ningún efecto para eliminar calorías, al igual que no es aconsejable vestirse demasiado para tratar de sudar más. Explica que eliminamos líquidos y esto puede tener efectos no deseados. Pues muchas personas aún utilizan fajas o ropa gruesa para ejercitarse sin pensar que estos métodos sólo logran eliminar agua y que el cuerpo puede llegar a deshidratarse.

Cuanto más mayores menos ayuda el ejercicio

Esto no es real. Los estudios demuestran que las actividades deportivas que se realicen de manera regular, sin importar la edad, siempre serán beneficiosas para la salud. Ahora bien el profesional especifica que las personas de la tercera edad deben realizar actividades que desarrollen la resistencia y mejoren la salud del corazón, como caminar, nadar o andar en bicicleta.

El ejercicio aeróbico adelgaza y las pesas sólo generan músculo

Hay más falsas creencias que rodean el ejercicio físico. Pues ahora hay entrenamientos controlados de alta intensidad con resistencia, como pesas, cintas elásticas, isométricos, que demuestran ser más eficaces que los aeróbicos. Alexander Pérez comenta que un mayor volumen corporal de músculo requerirá un aumento del metabolismo basal, con lo cual consumiremos energía incluso estando en reposo.

Es mejor hacer deporte por la mañana

No hay una regla establecida, y contamos con entrenadores personales que dicen que es mejor por la mañana y otros que todo lo contrario, lo más óptimo es a última hora. Lo importante es quedarnos con la idea de que quemamos la misma grasa y calorías a cualquier hora del día.