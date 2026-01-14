Los expertos revelan cada cuánto tiempo hay que lavarse el pelo si tienes canas: "Si se puede espaciar más"

Existen diferentes tipos de cabello, y cada uno requiere cuidados específicos para mantenerse saludable. El tipo de pelo puede ser lacio, ondulado, rizado o afro, fino o grueso, seco, graso o mixto. A estas características se suma el paso del tiempo, que trae cambios naturales en la estructura y pigmentación del pelo. El pelo si tienes canas es uno de los más visibles y comunes, ya que aparece cuando disminuye la producción de melanina. Aunque suele asociarse al envejecimiento, también puede surgir en edades tempranas y necesita una atención y lavado especial para conservar brillo, suavidad y fuerza. ¿Cada cuánto lavarlo?

La frecuencia con la que se lava el cabello varía según el tipo de pelo y el estado del cuero cabelludo, pero en general siempre resulta más beneficioso disminuir la cantidad de lavados semanales. Según Quick Silver Hair «Para la mayoría de las personas, lavarse con menos frecuencia es mucho más beneficioso para el cabello que hacerlo a diario, a menos que se tenga una afección médica o un cuero cabelludo graso. Seguir una rutina también es muy beneficioso para el cabello y el cuero cabelludo». Por el contrario, lavarse el pelo todos los días puede eliminar los aceites naturales que lo protegen, provocando sequedad y fragilidad, algo especialmente delicado en el cabello con canas.

Cada cuánto tiempo debe lavarse el pelo si tienes canas

Solo se recomienda el lavado diario en casos específicos, como afecciones médicas, exceso de sudor o cuero cabelludo muy graso. En el resto de los casos, espaciar los lavados ayuda a mantener la hidratación, la elasticidad y el aspecto saludable del cabello, evitando el encrespamiento y el tono opaco característico de las canas mal cuidadas.

La frecuencia de lavado varía según el tipo de pelo y el cuero cabelludo, pero en términos generales, siempre es más beneficioso reducir la cantidad de lavados semanales. Para el pelo con canas, lo ideal es lavarlo entre dos y tres veces por semana, permitiendo que el pelo conserve su hidratación natural y mantenga una textura más suave y manejable.

Lavarse todos los días puede resultar agresivo, ya que elimina los aceites naturales que protegen la fibra capilar y el cuero cabelludo. En el caso del cabello con canas, esta práctica puede acentuar la sequedad, el frizz y la opacidad.

Solo se recomienda el lavado diario en situaciones puntuales, como la presencia de una afección médica (dermatitis seborreica, psoriasis) o un cuero cabelludo excesivamente graso.

Marta Diez, enfermera dermoestética, asegura que «la frecuencia de lavado depende del tipo de cabello y no hay que dejar que el cuero cabelludo se engrase ya que puede producir dermatitis seborreica y caída capilar».

Las características del pelo si tienes canas

El cabello canoso presenta particularidades que influyen directamente en su cuidado y en la frecuencia de lavado:

Posee una textura más áspera o rígida.

Tiende a encresparse con mayor facilidad.

Es más seco

Puede volverse más frágil y poroso

Si no se cuida correctamente puede adquirir tonos amarillentos.

Puede verse opaco si no se hidrata correctamente.

Suele ser más sensible a productos agresivos.

La rutina de lavado para el pelo con canas: paso a paso

Seguir una rutina adecuada ayuda a mantener las canas saludables y con buen aspecto:

Seleccionar un champú especial

Utilizar un champú específico y adecuado para canas o cabellos grises, preferentemente sin sulfatos agresivos. Rosa Sosa, estilista licenciada y educadora, recomienda aplicar el violeta «de 2 a 3 lavadas. Usar champú violeta es muy beneficioso para mantener tu color brillante y a la vez saludable».

No lavar con agua muy caliente o hirviendo.

El agua tibia o fría ayuda a conservar la hidratación y el brillo.

Masajear suavemente el cuero cabelludo.

Evitar frotar con fuerza para no dañar la fibra capilar.

Aplicar acondicionador nutritivo

Colocar solo en medios y puntas para evitar que el pelo se reseque.

Usar mascarilla hidratante

Aplicar una o dos veces por semana para aportar nutrición profunda. «Si es color blanco mejor», asegura Rosa Sosa.

Secar con suavidad

Dar el exceso de agua con toalla sin frotar y evitar el calor excesivo.

Consejos para cuidar el pelo con canas

Además de una correcta frecuencia de lavado, hay algunos consejos que ayudan a mantener el cabello canoso en óptimas condiciones: