Ni glicólico ni hialurónico: el ácido que triunfa y va a cambiar tu piel antes de que acabe el año

Todas queremos vernos con una piel más suave y especialmente joven. No es nada sencillo hacer que se torne más tersa a medida que cumplimos años, por ello hay variedad de productos que nos ofrecen una alternativa para que la dermis se regenere. Y algunos llevan el ácido que triunfa y no es ni es el glicólico ni el hialurónico, y reduce las manchas. Hablamos del ácido tranexámico.

Según HD Cosmetic Efficiency, el ácido tranexámico es hoy el ácido número uno en búsquedas de Google y tendencia global en despigmentación, y ha logrado posicionarse como top ventas en México, arrasando también en Latinoamérica y Estados Unidos, donde se ha convertido en un auténtico fenómeno internacional. Desde estos laboratorios destacan que posee acción despigmentante, disminuye la producción de melanina inhibiendo la enzima tirosinasa, así como el tamaño de los melanocitos causantes de las hiperpigmentaciones. Por tanto, es realmente efectivo contra las manchas. Para Ana Santamarina, experta en dermocosmética y formulación, «el ácido tranexámico actúa por vías diferentes: por un lado, disminuye la actividad de la enzima tirosinasa (responsable de la formación de la melanina) y, por otro, reduce la inflamación y el daño vascular».

El ácido que triunfa y revoluciona tu piel

Actúa en uno de los procesos más importantes (y a menudo ignorados) detrás de la aparición de manchas: la inflamación crónica que estimula a los melanocitos, las células responsables de producir melanina, el pigmento de la piel. En Isdin dan a conocer que cuando la piel sufre una pequeña agresión —una quemadura solar, un grano que ha dejado marca o incluso una reacción alérgica—, el cuerpo responde con inflamación. Y, en ese intento de protegerse, hay una sobreproducción de pigmento.

En Lico Cosmetics destacan que el ingrediente previene la pigmentación producida por la exposición solar (los léntigos seniles). Es el único ácido que actúa sobre las tres vías implicadas en la acumulación de melanina en la piel y, por tanto, en la formación de manchas: sobre el melanocito (inhibiendo la hormona estimulante del melanocito y la acción de la enzima tirosinasa reduciendo la formación del pigmento) y sobre el queratinocito (disminuyendo la in amación al reducir los niveles de prostaglandinas).

Las funciones de este ácido que triunfa

Actúa como un “calmante molecular”, bloqueando los mensajeros inflamatorios que activan esa producción excesiva de pigmento.

Evita la activación de la tirosinasa, la enzima que pone en marcha todo el proceso de creación de melanina.

Rompe ese ciclo que hace que, una y otra vez, las manchas vuelvan tras el sol, el acné o el roce constante.

Cómo usarlo

En Farmacia Senante tratan este tema y destacan que el ácido tranexamico tiene la ventaja de poder utilizarse tanto en nuestra rutina de día como en la rutina de noche, en concentraciones de entre un 2% y un 5% de ácido tranexámico para obtener resultados visibles.

¿Es seguro?

Lorea Bagazgoitia, dermatóloga, analiza si este ácido es seguro. «Los efectos adversos reportados en los estudios son escasos y en general leves. No obstante, existen algunas situaciones en que no debe administrarse en ningún caso»:

Embarazo

Antecedentes personales o familiares de trombosis

Alteraciones de la coagulación

Insuficiencia renal grave

Alteración en la visión de los colores

Existen ciertas situaciones en que en general es mejor no tomarlo, pero puede individualizarse y valorar cada caso por separado:

Lactancia

Insuficiencia renal o hepática

Uso de anticonceptivos orales.

Los mejores productos con ácido que triunfa en tu piel

HD Cosmetic Efficiency cuenta con variedad de cosméticos con este ingrediente. Es el caso de Melan TXA, pensado en combatir y evitar las manchas con un abordaje 360º , siendo una solución eficaz incluso frente a las manchas más persistentes. Gracias a su fórmula avanzada actúa sobre los diferentes mecanismos implicados en la formación de manchas.

O el HD Melan TXA Contorno de ojos con acción despigmentante global. Su fórmula combina el poder del ácido tranexámico con activos que mejoran la microcirculación y refuerzan la acción antimanchas, iluminando tanto la ojera vascular como la pigmentaria y tratando la ojera. Con una textura nutritiva, de uso diario y pH compatible con la lágrima, puede hidratar, restaurar y revelar una mirada fresca y uniforme.

Beauty Defense SPF 50+ de Santamaria Cosmetics presenta el solar de amplio espectro que previene el fotoenvejecimiento, de efecto segunda piel, ultraligero y nada graso, de rápida absorción y de alta tolerancia cutánea gracias a sus filtros encapsulados que protegen, previenen y embellecen dejando a la piel con un acabado sedoso. Su sistema de encapsulación patentado de ácido tranexámico y niacinamida mantiene la piel libre de manchas, luminosa y uniforme.

Mientras que Hand Serum Anti-Manchas, de Lico Cosmetics, es necesario para igualar el tono de las manos después de los excesos solares. Incluye ácido tranexámico, hidroquinona de nueva generación y un sorprendente ingrediente procedente de la isla de Creta, en un tratamiento de manos en textura sérum que ‘borra’ las manchas solares y de la edad desde el primer uso.